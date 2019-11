Apolda. Auf der A4 gab es am Mittwochmorgen zwischen Apolda und Weimar einen Unfall. Die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt zwischenzeitlich gesperrt.

Unfall auf A4 - Autobahn kurzzeitig gesperrt

Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der A 4 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar. Laut Polizei waren an dem Unfall zwei Autos beteiligt.

Auf der Fahrbahn wurden durch den Unfall Zementsäcke verteilt. Für die Reinigung musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.