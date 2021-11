Unfall in Mühlhausen mit drei Verletzten und mehreren zehntausend Euro Schaden

Mühlhausen / Haussömmern. Außerdem meldet die Polizei aus dem Unstrut-Hainich-Kreis eine verwüstete Wohnung und einen weiteren Einbruch.

Unfall mit drei Verletzten und mehreren zehntausend Euro Schaden

Auf der Kreuzung Killiansgraben/Kreuzgraben/Friedrich-Engel-Straße wurden am Donnerstagabend in Mühlhausen drei Personen verletzt. Gegen 19.45 Uhr fuhr laut Polizei ein 24-jähriger Fahrer eines Peugeot auf dem Kreuzgraben in Richtung Kiliansgraben. Eine 18-jährige Fahrerin eines VW fuhr mit einer 17-jährigen Beifahrerin auf der Friedrich-Engelsstraße in Richtung Kreuzung Kiliansgraben.

Nachdem die Ampel für beide auf grün geschaltet hatte, wollte der 24-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es mittig auf der Kreuzung zur Kollision mit dem entgegenkommenden, geradeaus fahrenden VW. All drei Personen wurden durch den Frontalzusammenstoß verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Wohnung in Mühlhausen verwüstet

Am Donnerstagnachmittag sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sondershäuser Straße in Mühlhausen eingebrochen und haben die Wohnung verwüstet. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr zerstörten die Täter die Eingangstür zur Wohnung und haben in der Wohnung unter anderem Fernseher und Elektroherd bei ihrer Verwüstung beschädigt.

Der 31-jährige Wohnungsinhaber hat einen Schaden von mehreren hundert Euro zu beklagen. Die Polizei hat Anzeige wegen versuchtem besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Einbrecher in Haussömmern

Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Mittelsömmerschen Straße in Haussömmern eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld gestohlen. Kurz vor 16 Uhr hatte der 57-jährige Eigentümer den EInbruch gemeldet. Die Täter hatten gewaltsam ein Fenster geöffnet und sind ins Haus eingestiegen. Dort haben sie Räume durchsucht und konnten mit Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

