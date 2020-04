Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

200-facher Pizza-Dank an das Klinikteam

Mehrfach rollte das Fahrzeug von Markus Hain und Familie aus Weimar am Dienstagnachmittag zwischen der Innenstadt und dem Sophien- und Hufeland-Klinikum hin und her. Die Weimarer bedankten sich mit Unterstützung der Rosticceria „Mi Piace“ beim diensthabenden Klinik-Personal mit hundert Pizzen für dessen Einsatz in der Corona-Krise. Am Mittwochmittag soll eine zweite Lieferung folgen. Dann gilt der Dank mit weiteren hundert Pizzen den Klinikmitarbeitern in Apotheke, Labor, OP, Handwerk oder auch der Verwaltung.