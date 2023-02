Ab heute keine Maskenpflicht mehr in Thüringer Bahnen und Bussen

Erfurt. In Bussen und Bahnen in Thüringen müssen von diesem Donnerstag an keine Schutzmasken mehr getragen werden. Das Gesundheitsministerium setzt die Vorschrift einen Tag früher außer Kraft als geplant.

In Bussen und Bahnen müssen die Menschen in Thüringen keine Masken zum Schutz vor Corona-Infektionen mehr tragen. Eine entsprechende Corona-Verordnung trat am Donnerstag in Kraft. Auch bundesweit sind Masken im Bahn-Fernverkehr nicht mehr nötig. In Thüringen entfiel zudem die Isolationspflicht für Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert und einen positiven Test haben.

Sie sind nach der neuen Verordnung aber verpflichtet, eine Maske außerhalb der eigenen Wohnung zu tragen. Außerdem besteht für sie ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot in medizinischen und pflegerischen Bereichen sowie in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften. Infizierte müssen sich mindestens fünf Tage lang an die neuen Regeln halten oder 48 Stunden symptomfrei sein. Spätestens nach zehn Tagen müssen sich auch Infizierte mit Symptomen nicht mehr an die Regeln halten.

In medizinischen und Pflegeeinrichtungen bleibt auch die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske vorerst bestehen. Geregelt ist das im Bundesinfektionsschutzgesetz. Das Thüringer Gesundheitsministerium ging zuletzt davon aus, dass die nun in Kraft getretene Verordnung die letzte Corona-Verordnung auf Landesebene sein wird.

