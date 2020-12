Auch jüngere Thüringer mit schwereren Covid-19-Verläufen

Das Gesundheitsamt in Weimar informierte am Mittwoch darüber, dass auch jüngere Menschen unter schwereren Covid-19-Verläufen zu kämpfen haben. (Symbolfoto)

Weimar. Ärzte in Weimar registrieren seit kurzem auch bei jüngeren Patienten schwerere Verläufe bei einer Corona-Erkrankung.

Die Stadtverwaltung Weimar teilte am Mittwoch unter Bezug auf das dortige Gesundheitsamt mit, dass vermehrt jüngere Menschen mit schweren Corona-Verläufen zu kämpfen haben. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Corona-Liveblog

Für diese jüngeren an Covid-19 Erkrankten sei bislang zwar keine stationäre Betreuung nötig. Wohl aber müssten sich die Hausärzte intensiv um diese Gruppe kümmern. So würden diese teils mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt, hieß es in der Mitteilung der Stadt.

Die Zahl der bekannten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner nähert sich auch in der Klassikstadt der 200-Marke an: Von Dienstag auf Mittwoch stieg die Inzidenz den Angaben nach von rund 163 auf 187. Die Zahl der aktuell infizierten Menschen liegt den Angaben nach bei 151.

Weitere Nachrichten zum Thema

Lage in Thüringen weiterhin kritisch – Wald-Klinikum Gera verschiebt Operationen