Bei Senioren steigt Frust über Impfmanagement - Kritik an Terminvergabe

Der Thüringer Landesseniorenrat hat das Impfmanagement von Landesregierung und Kassenärztlicher Vereinigung (KV) kritisiert. „Die Lage ist äußerst unbefriedigend“, sagte die Vorsitzende Hannelore Hauschild unserer Zeitung. „Wir werden in keiner Weise einbezogen.“ Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog