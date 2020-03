Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besuchsverbot für Senioren gilt weiter

Ein Erlass des Sozialministeriums vom 27. März sorgte kurzzeitig für Ratlosigkeit in Thüringer Pflegeheimen. Demnach dürfen Bewohner täglich maximal einen Besucher empfangen, der registriert und mit Schutzausrüstung ausgestattet sein muss. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Thüringen sah darin eine Aufweichung des seit 13. März geltenden Besuchsverbots. Auch andere Träger wie die Caritas und Diakonie reagierten mit Kritik. Am Montagnachmittag schob das Gesundheitsministerium eine Klarstellung hinterher. Die Besuchsregelung gelte nur für wenige Ausnahmen, so Sozialministerin Heike Werner (Linke). Grundsätzlich bleibe das Besuchsverbot bestehen.

Bei der Awo zeigte man sich erleichtert. Eine Lockerung des Besuchsverbotes sei derzeit das falsche Signal, auch mit Blick auf die großen Engpässe bei Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel für das Personal. Das betrifft inzwischen fast alle Heime in Thüringen. Im Weimarer Caritas Altenpflegezentrum St. Raphael zum Beispiel benutzen die Pfleger zum Schutz der Bewohner bei jeder Hilfe mit Körperkontakt einen Mundschutz. „Wenn wir das konsequent so weiterführen, reichen unsere Bestände noch für zwei Tage“, rechnet Leiterin Kerstin Bloch vor. Nachschub ist kaum zu bekommen, die Preise haben fast astronomische Höhen erreicht. Ein Anbieter, der sonst für 50 Mundschutzmasken drei Euro verkauft, verlangt jetzt 175 Euro. Inzwischen behelfen sie sich selbst: Eine Pflegefachkraft näht nach Dienstschluss Mundschutzmasken aus Stoffresten. Wie ernst die Situation für die Senioren ist, weiß man bei der Awo inzwischen aus eigener Erfahrung. Seit vergangenem Mittwoch musste das gesamte Heim in Triptis unter Quarantäne gestellt werden, nachdem ein Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. 21 Infektionen wurden insgesamt festgestellt, zehn betreffen Bewohner. Drei von ihnen wurden nach Auskunft von AWO-Sprecher Dirk Gersdorf ins Krankenhaus eingeliefert, die anderen können bislang bei engmaschiger Kontrolle im Heim bleiben. Auch in anderen Heimen wachse die Sorge, Verdachtsfälle müssten gestetet werden. In zwei Verdachtsfällen Mitarbeitern in Zeulenroda und Hildburghausen konnte am Montag Entwarnung gegeben werden.