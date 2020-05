Corona-Ausbruch in Thüringer Krankenhaus – Tests bei 570 Personen

In einem Krankenhaus in Hildburghausen haben sich sechs Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Landrat Thomas Müller (CDU) bestätigte dem MDR den Corona-Ausbruch im Regiomed-Krankenhaus. Alle aktuellen Infos für Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Bei den Betroffenen handele es sich um Pfleger und Krankenschwestern. Die Testergebnisse waren am Sonntag im Gesundheitsamt eingetroffen.

Derzeit gehe man davon aus, dass das Virus von einer Patientin aus einem Seniorenheim eingeschleppt wurde. Bei der Frau sei vorsorglich ein Abstrich genommen worden, der jedoch negativ ausgefallen sei. Daraufhin sei die Patientin auf eine normale Station gekommen, so Müller.

Am Montag sollen nun rund 500 Beschäftigte von Krankenhaus, Medizinischem Versorgungszentrum und Rettungsdienst auf Covid-19 getestet werden. Auch 70 Patienten würden getestet. Die Ergebnisse werden Mitte der Woche erwartet.

Die Notaufnahme des Krankenhauses arbeitet derzeit im eingeschränkten Betrieb.

