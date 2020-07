Erfurt. Laut einer wissenschaftlichen Analyse sind Pflegekräfte im Vergleich zu anderen Tätigkeiten wie dem Home Office am stärksten am Coronavirus erkrankt.

Covid-19 bei Pflegekräften häufiger - Arbeiter im Home Office seltener erkrankt

Beschäftigte in Gesundheitsberufen waren von März bis Mai 2020 am stärksten von Krankschreibungen wegen Covid-19 betroffen. Nach einer Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten der AOK-Mitglieder durch das Wissenschaftliche Institut der Krankenkasse (WIdO) fehlten 1283 je 100.000 Beschäftigte in der Altenpflege wegen Covid-19 am Arbeitsplatz. Das ist mehr als das 2,5-fache über dem Durchschnittswert von 474 Betroffenen je 100.000 Versicherten. Auch Gesundheits- und Krankenpfleger, Mitarbeiter der Fleischverarbeitung und der Lagerwirtschaft seien häufiger erkrankt. Tätigkeiten im Home Office oder in der freien Natur waren mit einem niedrigeren Infektionsrisiko verbunden. 91 je 100.000 Versicherte wurden wegen Covid-19 in einer Klinik behandelt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Genauer ermittelt hat das Institut auch den Einbruch bei planbaren Krankenhauseingriffen im Zuge des Corona-Lockdowns. Mit 40 Prozent lag Thüringen bundesweit an sechster Stelle. Sachsen kam auf 34. Prozent. Hohe Rückgänge seien bei OPs zum Arthrose-bedingten Hüftersatz (minus 79 Prozent) zu verzeichnen gewesen. Stark zurück gingen auch Behandlungen lebensbedrohlicher Notfälle wie Herzinfarkte (minus 31 Prozent) und Schlaganfälle (minus 18 Prozent).

