Freitagvormittag, ein Café in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis). Wir sind verabredet, weil Bettina W. einen Brief an die Redaktion geschrieben hat, in dem Sätze vorkommen wie dieser: Menschenwürdige Pflege ist aktuell nicht mehr möglich.

Sie arbeitet als Pflegefachkraft in einem Heim im Thüringer Norden. Ihr wirklicher Name lautet anders, sie hat um Anonymität gebeten. Auch weil es nicht um ein einzelnes Heim geht, sondern um Grundsätzliches. Um den Anspruch des Pflegeberufes und seinem Scheitern an den Realitäten. So jedenfalls erlebt sie es.

32 Bewohner auf der Station. Zwei Pflegekräfte und sie als Fachkraft. Dazu ein oder zwei Ergotherapeuten und zwei Küchenkräfte. Im allerbesten Fall. Sofern niemand krank ist. Und sofern auf einer anderen Station nicht gerade eine Pflegefachkraft fehlt, für die sie mit einspringen muss.

Der Mangel an Personal ist das eine. Doch selbst wenn alle da sind, ist die Besetzung zu knapp, sagt sie. Der Betreuungsschlüssel müsste acht, besser sechs Bewohner pro Pfleger betragen. Es darf keine Frage von Kosten und Bilanzen sein.

Für die Übernahme des Morgendienstes ist ein Gespräch von 15 Minuten vorgesehen. Gab es Vorfälle in der Nacht, ist jemand krank oder gestürzt, wo muss ein Arzt gerufen, ein Rezept geholt werden? Manchmal schafft sie das. Und es gibt Tage, da gerät sie schon am frühen Morgen in Zeitverzug.

Pfleger übernehmen Aufgaben,die sie eigentlich nicht dürfen

Da ist ein Bewohner, der nach einem Schlaganfall eine Magensonde hat und einen Katheter. Er darf nichts essen, nichts trinken, der Rachenraum trocknet aus. Er braucht eine Therapie wegen der Schluckstörungen, sonst drohen Folgeerkrankungen. Dafür muss mit dem Hausarzt telefoniert, ein Rezept besorgt werden.

Das ist nur ein Beispiel. Und das braucht Zeit, die sie eigentlich nicht hat, weil um 7.30 Uhr die Bewohner gewaschen, angezogen, gekämmt bei Frühstück sitzen müssen, und sie sind zu dritt. Als Fachkraft ist sie die Einzige, die zur medizinischen Behandlungspflege berechtigt ist: Verbände, Medikamente, ein Schmerzpflaster, die Abnahme einer Magensonde . . . Aber in der Praxis müssen das auch immer wieder Pflegekräfte übernehmen. In der Pflegedokumentation setzt sie dann ihr Kürzel hinter die Leistung. Das darf eigentlich nicht sein, aber anders geht es nicht.

Und das setzt sich fort. Ihre Erfahrungen beschreibt sie so: „Im Grunde funktionieren die Abläufe in der stationären Pflege nur noch, weil Pfleger Aufgaben übernehmen, die sie eigentlich gar nicht dürfen.“ Ohne Bufdis – also Personen, die einen Bundesfreiwilligendienst leisten –, Praktikanten und FSJ-ler (FSJ steht für freiwilliges soziales Jahr) zum Beispiel wäre der Alltag häufig nicht zu stemmen. Ein falscher Griff beim Umsetzen in den Rollstuhl, ein unerkanntes Druckgeschwür: Du kannst, sagt sie, so vieles falsch machen.

Sie kann sich noch an den ersten Tag ihres Praktikums auf einer Demenzstation erinnern, das war noch vor der Ausbildung. „Vor mir lag eine nackte alte Frau, die ich waschen sollte. Und ich kannte nicht einmal ihren Namen.“ Ein falscher Griff beim Umsetzen in den Rollstuhl, ein unerkanntes Druckgeschwür: Du kannst, sagt sie, so vieles falsch machen.

„Exsikkose“, erklärt sie, ist ein Begriff, der sie durch ihre gesamte Ausbildungszeit begleitet hat. Er beschreibt die Austrocknung eines Organismus, wenn der Mensch nicht genug trinkt. Trinken ist wichtig. Das ist wie ein Mantra in der Altenpflege. Aber du kannst, bemerkt sie, einen Menschen nicht zwingen. Du musst zureden, motivieren. Noch ein kleiner Schluck, noch einer . . . Du musst, wenn du beim Essen hilfst, dafür Ruhe ausstrahlen. „Du bemühst dich darum. Aber die Menschen spüren deine Eile, deine Ungeduld.“

Und das ist, bemerkt sie bitter, das Eigentliche. Sauber, satt und versorgt: Es geht doch nicht nur darum. Es geht doch auch um das Zuhören und Zuwendung, um das Gespräch und, wenn es sein muss, auch um Trost. Ein Mensch am Ende seines Lebens hat ein Recht darauf. Aber dafür bleibt kaum Zeit.

Senioren, die am wenigsten Hilfe brauchen, fallen durchs Raster

Eigentlich sollte das Gespräch in den Alltag integriert sein, beim morgendlichen Waschen und Anziehen zum Beispiel. Im Leitbild ist von „aktivierender und motivierender Pflege“ die Rede. Ein richtiges Prinzip. Es bedeutet auch, die Senioren tun zu lassen, was sie selber noch können, sonst gehen Fähigkeiten schnell verloren. Aber wenn du es selber machst, geht es schneller, bemerkt sie. Senioren, die noch am wenigsten Hilfe brauchen, fallen da schnell durchs Raster. Das sind, sagt sie, die Vergessenen.

Und Gesprächsbedarf gibt es immer. Manchmal, sagt sie, siehst du einen Bewohner auf dem Gang, und du sagst dir: Hoffentlich spricht er dich nicht an. Nicht jetzt. Du verbietest dir, so zu denken. Du willst nicht kühl wirken, nicht abweisend. Du bist nicht dafür in die Altenpflege gegangen. Aber du kennt sein aktuelles Problem, du weißt das Gespräch würde mindestens 15 Minuten dauern, und die Pflegedokumentation ist noch auszufüllen. Außerdem ist gleich Mittag, und du musst Blutzucker messen und Insulin spritzen . . .

Nein, die Senioren beschweren sich nicht. Aber manchmal denkt sie, dass die Menschen ihren Alltag als ständige Zurückweisung erleben müssen.

Als sie sich für die Umschulung zur Pflegefachkraft entschied, war sie 35 Jahre alt. Keine Notlösung, betont sie, eine Entscheidung aus Überzeugung. Weil dieser Dienst am Menschen so wichtig ist. Und ja, es gibt die Tage, an denen sie sich fragt, ob die Entscheidung gut war.

Kürzlich erzählte ihr ein Bewohner, wie er sich in der DDR als selbstständiger Handwerker durchgeschlagen hat. Wie will man sonst, fragt sie, das Gespür für den einzelnen Menschen entwickeln, das man braucht, um für ihn da zu sein? Ja, auch solche Tage gibt es. Zum Glück. Wenn die Station voll besetzt ist, die Pfleger zu den Erfahrenen gehören, wenn nichts vorgefallen ist. Dann bekommt sie eine Ahnung, wie erfüllend dieser Beruf sein kann.