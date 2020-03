Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Coronafall im Ilm-Kreis

Seit Dienstagabend gibt es den ersten Coronafall im Ilm-Kreis und damit den neunten in Thüringen. Darüber informierte am Mittwoch das Landratsamt des Ilm-Kreises. Es handelt sich um einen 57-Jährigen aus dem nördlichen Ilm-Kreis, der am Sonntag aus dem Urlaub in Südtirol zurückgekehrt ist.

Er befindet sich in Abstimmung mit seinem Hausarzt und dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne. Das Landratsamt ermittelte 13 Kontaktpersonen, wovon zwei aus dem Ilm-Kreis sind, einer aus Sachsen und die restlichen aus Thüringen, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden.

