Pfizer-Chef Albert Bourla hat Verständnis dafür geäußert, dass die Menschen durch die Impf-Diskussion verwirrt sind. Er betonte jedoch, dass der von seinem Unternehmen mit der deutschen Firma Biontech entwickelte Impfstoff genau so ausführlich getestet worden sei, wie jeder andere Impfstoff auch. Im Großbritannien wird das Pfizer-Vakzin bereits eingesetzt.

Impfstart in Thüringen voraussichtlich am 27. Dezember

Impfungen gegen das Coronavirus sollen in Thüringen bereits am 27. Dezember beginnen können. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Mit wie vielen Impfdosen Thüringen rechnet und wo zuerst geimpft werden soll, lesen Sie hier. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Zuvor hatte das Bundesgesundheitsministerium in einer Telefonschalte darüber informiert, dass dafür am 26. Dezember die Auslieferung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs beginnen soll. Voraussetzung ist allerdings, dass auf europäischer und nationaler Ebene das reguläre Zulassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wird. Bisher sei noch nicht bekannt, wie viele Impfdosen Thüringen erhalten wird. Den Ankündigungen des Bundesgesundheitsministeriums zufolge könnten zunächst rund 400.000 Impfdosen an Deutschland ausgeliefert werden. Dies würde für Thüringen einen Anteil von bis zu 10.000 Impfdosen bedeuten.

Pflegeheime in Hotspots werden zuerst geimpft

Zuerst sollen damit in den letzten Dezembertagen in Thüringen ausschließlich Impfungen in Alten- und Pflegeheimen erfolgen. Dafür werden derzeit im Gesundheitsministerium Einrichtungen ausgewählt, in denen bisher noch keine oder nur sehr wenige Covid-19-Infektionen aufgetreten sind und die zugleich in Regionen mit einer sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenz liegen. Bei Heimen, in denen in der Vergangenheit bereits einige Fälle aufgetreten sind, gehe man dagegen von einer gewissen Immunität unter Bewohnern und Beschäftigten aus.

Impfstellen und mobile Impfteams werden ihre Arbeit zu Beginn des neuen Jahres aufnehmen, wenn die zur Verfügung stehende Menge des Impfstoffs klar ist und somit die Terminvergabe beginnen kann.

Wohl zuerst mobile Impfteams zuerst im Einsatz

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung geht man davon aus, dass die ersten Impfungen von mobilen Impfteams vorgenommen werden. Diese seien schneller und flexibler einsetzbar als die stationären Impfstellen. Die zehn Teams seien bereits Anfang der Woche mit der nötigen Ausrüstung, darunter Kühl- und Sterilisationstechnik sowie Schutzkleidung und Desinfektionsmittel, ausgestattet worden und einsatzbereit. Zu den Impf-Orten transportiert würden sie von Partnern der KV wie dem DRK oder der Awo in für medizinische Einsätze geeigneten Fahrzeugen. Über mögliche Einsatzorte für den Impfstart sei man schon seit einigen Tagen im Gespräch mit Pflegeheim-Trägern.

Längere Vorbereitungszeit für 29 Impfstellen nötig

Für die 29 Impfstellen gelte dagegen weiter eine längere Vorbereitungszeit. So könnten die nötigen Schichtpläne erst auffgestellt werden, wenn man genau wisse, wie viel Impfstoff wann und wo zur Verfügung stehen wird. Bleibe es bei den derzeitigen Ankündigungen, rechnet man bei der Ärztevertretung für Anfang Januar mit der Freischaltung der Telefon- und Internetzugänge für die Terminvergabe. Die Priorisierung der Impfungen liege in den Händen der Politik.

