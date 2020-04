Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Infektionszahlen bleiben weitgehend gleich

Erneut stagnierten am Mittwoch die Infektionszahlen in der Region. In Weimar waren wie am Vortag 42 Menschen an Covid-19 erkrankt. Im Weimarer Land waren es 43 (-4). Die Zahl der Genesenen stieg auf insgesamt 17. Seit Erfassung der Infektionen sind in der Region 105 Menschen betroffen. Stationär in einem Krankenhaus behandelt werden in Weimar 13 Patienten und im Weimarer Land acht. Seit Mittwoch führt die offizielle Statistik allerdings auch einen Todesfall. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.



