Grundschüler sollen ab Montag wieder in ihren Klassen unterrichtet werden. Der Lockdown könnte aber noch eine Woche länger als geplant dauern. (Symbolbild)

Erfurt. Der Lockdown in Thüringen wird bis zum 15. März verlängert. Diese Änderungen bringt die neue Corona-Verordnung mit sich, die ab diesem Freitag in Kraft tritt.

Lockdown in Thüringen verlängert: Diese Lockerungen enthält die neue Corona-Verordnung

Die neue Corona-Verordnung tritt an diesem Freitag in Kraft. Der Entwurf wurde nach Beratungen mit Kommunen und dem Landtag in Details angepasst. Die Regeln gelten bis zum 15. März, eine Woche länger als bisher geplant. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog