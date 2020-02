Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mammobil kommt nach Leinefelde

Das gesetzliche Programm zur Früherkennung von Brustkrebs wird allen Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren zweijährlich angeboten. Mindestens jede zehnte Frau erkrankt an Brustkrebs, die meisten nach dem 50. Lebensjahr. Am Programm teilnehmen können alle Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren, die ihren ersten Wohnsitz in Thüringen haben. Jede dieser Frauen erhält derzeit eine persönliche Einladung per Post mit einem Terminvorschlag zur Mammographie.

Die Kosten der Untersuchung werden von allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen. Eine Überweisung ist nicht erforderlich.

Das Mammobil steht ab dem 2. März bis zum Juni in Leinefelde wieder auf dem Zentralen Platz. Es werden die Frauen, die in den Postleitzahlenbereichen 37327 (Leinefelde), 37355 (Niederorschel), 37351 (Dingelstädt), 37359 (Küllstedt), 37339 (Worbis) und 37345 (Bischofferode) wohnen, dorthin eingeladen.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.Screening-Thueringen-NordWest.de oder telefonisch unter 03643/742800.