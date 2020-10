Maskengegnerin greift Angestellte an - Landrätin kritisiert Vorfall

Meiningen. In dieser Woche hat eine Maskengegnerin eine Angestellte in einer Meininger Tankstelle tätlich angegriffen. So reagiert Landrätin Peggy Greiser auf den Vorfall.

Nach dem Vorfall in einer Meininger Tankstelle in dieser Woche, bei der eine Angestellte von einer Maskengegnerin tätlich angegriffen wurde, zeigt sich Landrätin Peggy Greiser schockiert und mahnt noch einmal zur Einhaltung der Hygieneregeln AHA+C+L. „Wir machen bei Kontrollen die Erfahrung, dass die Maskenpflicht von der großen Mehrzahl der Menschen mitgetragen wird. Einige, wenige werden aggressiv", so Greiser in einer Pressemitteilung. Dass es nun zu einem Übergriff gekommen ist, sei absolut inakzeptabel und zu verurteilen.