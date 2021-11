Neuer Höchstwert: Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen auf 721 gestiegen

Erfurt. Thüringen ist nach Sachsen das Land mit dem zweithöchsten Wert. Die Inzidenz stieg von 685 auf 721. Werte über 1000 haben die Landkreise Sonneberg, Hildburghausen und Saale-Orla.

In Thüringen steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 721,6 an, am Vortag hatte der Wert bei 685,3 gelegen. Nur in Sachsen (935,8) wurde ein noch höherer Wert vom RKI ausgewiesen. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 404,5 (Vortag: 399,8).

Innerhalb eines Tages zählten die Gesundheitsämter in Thüringen 3237 neue Infektionen, 22 Todesfälle kamen hinzu. Landesweit wurde die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aus dem Landkreis Sonneberg mit 1323,5 gemeldet, gefolgt von Hildburghausen (1181,1) und dem Saale-Orla-Kreis (1161,6).

