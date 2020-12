Chefarzt: Keine Abschwächung des Coronavirus in Sicht – Dexamethason reduziert Sterblichkeit

Fast 500 Menschen – sind jüngst deutschlandweit mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Etwa 6 Prozent der mit Corona infizierten benötigen eine stationäre Behandlung, sagt Michael Weber, Chefarzt für Pneumologie an der Zentralklinik Bad Berka. Die Zentralklinik ist eine von 9 Level-1-Kliniken in Thüringen für besonders schwer von Covid-19 Betroffene. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Seit Ausbruch der Pandemie habe man diesbezüglich weltweit viel dazu gelernt, sagt Weber. Erstmals werden nun in einer sogenannte S2k-Leitlinie 21 Behandlungsempfehlungen in deutscher Sprache gebündelt. Beteiligt am 52-seitigen Papier waren mehr als ein Dutzend Fachgesellschaften.

Dexamethason führt zur nachweislichen Reduktion der Sterblichkeit

Erörtert wird nicht nur das Wie und Wann einer stationären Aufnahme, sondern auch die Vorgehensweise bei der Beatmung. So habe man am Beginn der ersten Corona-Welle noch nicht genau gewusst, wie hoch die Infektiosität bei einer Erkrankung an Covid-19 ist und wie man sich speziell infizieren kann. „Gerade im intensivmedizinischen Bereich wurde noch schneller beatmet und auch intubiert, um die Aerosolproduktion der Erkrankten gering zu halten“, sagt Weber.

Inzwischen setzte man zunächst auf nicht-invasive Beatmungsformen wie die Nasale High-Flow-Therapie (NHFL), bei der sehr viel Sauerstoff mittels Sauerstoffbrille über die Nase zugeführt wird. Erst wenn der Gasaustausch nicht mehr anders sichern lasse, komme die Intubation in Betracht. „Diese Vorgehensweise wird durch die neue Leitlinie bestätigt“, erklärt der Mediziner.

Bestätigt sieht sich der Bad Berkaer Chef-Pneumologe auch beim Einsatz des kortisonhaltigen Medikamentes Dexamethason, der bisher einzigen medikamentösen Therapie, die bei besonders schweren Covid-19-Verläufen zu einer nachweislichen Reduktion der Sterblichkeit führt.

Noch keine Abschwächung des Coronavirus in Sicht

Die Leitlinie kommt zur rechten Zeit. Waren zu Beginn der zweiten Welle vor allen jüngere Erwachsene betroffen, füllen sich die Intensivstationen nach der Beobachtung von Michael Weber derzeit wieder mit den über 70- und 80-Jährigen, darunter schwerste Verläufe. Von der erhofften Abschwächung der Infektiosität des Coronavirus für diese Altersgruppen könne jedenfalls bisher keine Rede sein. Immer wieder würden Patienten an den Folgen von Covid-19 sterben. „Viren mutieren, aber es gibt dabei immer auch die Möglichkeit, dass sich die Virulenz noch erhöht, ähnlich wie bei den verschiedenen Stämmen des Influenzavirus, das Jahr für Jahr mal mehr und mal weniger Todesfälle verursacht“, sagt Michael Weber.

In der Zentralklinik habe man die Lage bisher im Griff. Corona-Bereiche seien strikt von anderen Klinikbereichen getrennt. Inzwischen führe man regelmäßig Antigentests bei Mitarbeitern durch, um Ansteckungen möglichst früh zu identifizieren. Bislang habe es noch kein Ausbruchsgeschehen im Haus selbst gegeben. Nicht-Corona-Patienten bräuchten sich nicht vor einem Klinikaufenthalt zu fürchten. „Jeder, der eine Intensivbehandlung benötigt, kann adäquat behandelt werden“, versichert der Chefarzt.