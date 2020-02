Thüringen rüstet sich gegen das Coronavirus

Thüringen bereitet sich auf eine Epidemie mit dem Corona-Virus vor. Das Gesundheitsministerium habe bereits seit Januar einen entsprechenden Koordinierungsstab eingerichtet, sagte ein Behördensprecher dieser Zeitung. In diesem würden Experten aus dem Ministerium, dem Landesverwaltungsamt sowie dem Landesamt für Verbrauchschutz und bei Bedarf auch aus dem Bereich Katastrophenschutz entsprechende Maßnahmen und Entscheidungen koordinieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach am Montag davon, dass Deutschland damit rechnen müsse, dass sich das Corona-Virus hier ausbreitet. „Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, betonte er mit Blick auf die rasche Verbreitung des Sars-CoV2 genannten Virus in Italien. Dort waren bis Montagnachmittag 220 Erkrankungen bekannt geworden. 20 der Patienten befanden sich auf Intensivstationen, fünf Menschen waren gestorben.

In Deutschland sind bis Montag 16 Krankheitsfälle mit leichtem Verlauf in Bayern bekannt geworden. In Thüringen betätigte sich bisher keiner der Verdachtsfälle. Allerdings gehen Experten bundesweit bereits von weiteren unentdeckten Erkrankungen aus.

Zum Schutz vor der Weiterverbreitung einer Erkrankung, beispielsweise mit dem Corona-Virus, könnten auch in Deutschland – wie aktuell in Italien – Verkehrsbeschränkungen für Ortschaften verfügt werden. Das würde das Epidemiegesetz im Paragrafen 24 zulassen.

Das Thüringer Gesundheitsministerium und die Landesärztekammer warnen aber vor Panikmache. Entsprechende Maßnahmen seien eingeleitet. Zudem verfüge Deutschland über ein funktionierendes Infektionsschutzgesetz mit klaren Melderegeln, erklärte Ulrike Schramm-Häder, Sprecherin der Landesärztekammer. Der Freistaat mit seinen 40 Krankenhäusern sei zudem auch für schwierige Situationen vorbereitet.

Landesärztekammer und Apothekerverband weisen erneut auf die üblichen Hygieneregeln wie häufiges Händewaschen, das Niesen in die Armbeuge, kein Händeschütteln und Abstand halten hin. Bereits knapp geworden sind im Freistaat Gesichtsmasken als Schutz vor Vieren.

Mehr zum Thema:

Newsblog Coronavirus

Coronavirus: Welche Atemschutzmasken jetzt schützen

Covid-19: Wie groß ist das Risiko in Deutschland?