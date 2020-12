Thüringer Kliniken schlagen Alarm - Intensivbetten werden aufgestockt

Gera/Jena. Die Zahl der Corona-Erkrankten nimmt nicht ab. Einige Thüringer Kliniken arbeiten am Limit. Die Lage in den Krankenhäusern ist angespannt - auch wegen der Personalsituation.

Die Thüringer Kliniken schalten auf Alarmstufe rot. Vielerorts gelten verschärfte Eskalationsstufen. Die Häuser appellieren dringend an die Thüringer, die zweite Corona-Welle zu brechen. „Die Lage spitzt sich täglich zu. Im Moment planen wir den Umbau des Klinikbetriebes, um den stetigen Anstieg bei Covid-Patienten aus Thüringen und anderen Ländern auf der Intensiv- und der Normalstation zu bewältigen", sagt Michael Bauer, Klinikdirektor für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum Jena. 80 Intensivbetten sind belegt, schon zehn mehr als vorgesehen. Patienten mit schwersten Verläufen, die beatmet werden müssen, seien oft nicht älter als 50. Beim Personal gerate man an die Grenzen des Machbaren. Routinebetrieb und planbare Operationen würden reduziert. Neben Covid fokussiere man sich wieder auf reine Notfälle.