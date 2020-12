In Thüringen sollen 29 Impfstellen eingerichtet werden. Jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt erhält mindestens eines, die Städte Erfurt, Jena und Gera zwei.

Thüringer mehrheitlich für Corona-Impfung - So soll Prozedere ablaufen

Mehr als jeder zweite Thüringer würde sich gegen Corona impfen lassen. Das hat die Barmer bei einer Befragung von 2000 Versicherte über 16 Jahren ermittelt. Für jeden fünften kommt eine Impfung dagegen gar nicht in Frage. Zweifel an der Sicherheit der Impfstoffe haben 57 Prozent, damit liegt Thüringen über dem Bundesdurchschnitt. Nur 40 Prozent in Thüringen vertrauen auf die Sicherheit der Impfstoffe, bundesweit tun dies 43 Prozent. Ebenfalls über die Hälfte der Befragten lehnen eine Impfpflicht ab, bundesweit sind es sogar zwei von drei Befragten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog