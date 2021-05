Weimarer Land liegt jetzt unter 200

Weimar. Die Inzidenz von Corona-Erkrankungen in der Stadt Weimar sinkt weiter.

Die Corona-Kurve zeigt in Weimar weiter nach unten. Am Freitag wurden in der Stadt nur acht neue Infektionen bestätigt. Das RKI wies eine 7-Tage-Inzidenz von 108,85 je 100.000 Einwohner aus. Im Weimarer Land sank der Inzidenzwert wieder unter 200. Er wurde mit 193,5 angegeben. Allerdings wurden im Landkreis zugleich 25 Neuinfektionen bestätigt.

Nach den Meldungen vom Freitag gab es in der Stadt Weimar 151 (-6) aktuell Infizierte. Im Weimarer Land waren es 462 (-2). Stationär behandelt werden mussten nur noch 4 Patienten aus Weimar, aber noch 20 aus dem Weimarer Land.

Die Infektionen verteilen sich im Landkreis über 48 Orte. Die meisten Fälle wurden in Apolda (151), Bad Sulza (53), Blankenhain (30), Bad Berka (24) und Mellingen (21) nachgewiesen.

Auf hohem Niveau bleiben in Stadt und Kreis die Quarantänezahlen. In Weimar sanken sie nur geringfügig. Hier befinden sich noch 480 Menschen in Quarantäne. Das waren sieben weniger als Donnerstag. Im Weimarer Land sind 884 Kontaktpersonen und 45 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.

Auf Vortagsniveau lagen die in Weimars Testzentren durchgeführten Schnelltests. 849 Personen ließen sich am Donnerstag testen. Zwei Schnelltests fielen positiv aus und werden im Labor überprüft.