Mit steigendem Inzidenzwert blieb Thüringen auch am Wochenende mit deutlichem Abstand das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland.

Keine Besserung - Pandemie-Kennwert in Thüringen zieht weiter an

In Thüringen ist ein wichtiger Wert zur Beurteilung der Corona-Pandemie auch am Wochenende weiter gestiegen. Sie sogenannte Inzidenz lag am Sonntagmorgen Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge bei 123 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Einen Tag zuvor betrug der Wert rund 120. Thüringen blieb damit auch am Wochenende mit deutlichem Abstand das am stärksten von der Pandemie betroffene Bundesland. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog