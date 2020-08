Reisdorf. Gib Gummi: Ein Landwirt kennt keinen Schmerz. Und so fiel ein Zottelstedter Landwirt jetzt bei 33 Grad an der Bundesstraße 87 auf die Knie.

200-Kilo-Reifen gibt bei Reisdorf den Geist auf

Die Ernte beziehungsweise die erste Nachbereitung der Felder ist derzeit noch in vollem Gange. Auch der Zottelstedter Landwirt Eckart Weirich hat nach wie vor alle Hände voll zu tun. Pannen kann er da derzeit eigentlich nicht gebrauchen. – Und doch kam es jetzt so. Bei über 33 Grad in der prallen Sonne ...

