„Alle Ganoven dieser Welt sind zum AFC bestellt“

In Vorbereitung auf die kommende Narrenzeit stehen auch die Aktiven vom Apoldaer Faschingsclub (AFC) längst wieder in ihren Startlöchern.

Seit Monaten wird hinter den Kulissen geplant, geübt und einstudiert, damit zu den Festsitzungen alles klappt. Zur Eröffnung der fünften Jahreszeit hatte der AFC auf dem Markt am 11.11. sein diesjähriges Prinzenpaar vorgestellt: Prinzessin Perlon Tina I. und an ihrer der Seite Prinz Pullover Michael I. Unter ihrer Herrschaft tummeln sich ab Mitte Februar Gangster und Ganoven in der AFC-Welt. Ganz wie es das diesjährige Motto verrät: „Alle Ganoven dieser Welt sind zum AFC bestellt“.

Traditionell startet der Apoldaer Faschingsclub wieder mit der ersten Sitzung zum 14. Weiberfasching am 20. Februar (20 Uhr) in der Stadthalle. Zuvor wird sich abermals eine Abordnung der Närrinnen durch die Innenstadt bewegen und Jagd auf die Herren der Schöpfung und ihre Krawatten machen. Am Freitag lädt der AFC am Abend zu seinen Sauserbeats (22 Uhr) ein, bevor am Faschingssamstag der Große Sauser in der Stadthalle (19.11 Uhr) über die Bühne geht. Dabei wird man, so verrät Silke Paprotny, am Abend auch wieder eine Abordnung der Freunde von der Gesellschaft Blau-Weiß-Sindelfingen begrüßen. Die werden auch am Nachmittag beim Apoldaer Faschingsumzug Seite an Seite mit den AFC-Karnevalisten zu erleben sein. Am Sonntag, den 23. Februar sind beim AFC alle Kinder ab 15 Uhr in die Stadthalle eingeladen.

Den Abschluss der fünften Jahreszeit feiert der AFC mit Gästen zur Rosenmontagsparty ab 19.11 Uhr in der Stadthalle. Am Nachmittag sind zudem wieder alle Senioren ab 14 Uhr ins Mehrgenerationenhaus eingeladen. Karten für alle Veranstaltungen gibt es ab 3. Februar im Reisebüro am Brückenborn.