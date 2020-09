Offiziell eröffnet hat Apoldas stellvertretender Bürgermeister, Volker Heerdegen (CDU), den erweiterten Wochenmarkt mit Zwiebelbauern. Er findet auch am Samstag statt. Allerdings ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zum Auftakt schnitt Heerdegen zusammen mit Gastronomin Sabine Peterseim vom Restaurant-Bar No.1 den Zwiebelkuchen an. Mit dabei war auch der ehrenamtliche Beigeordnete Günter Ramthor. Freitag und Samstag findet zudem das „Heimat shoppen“ in Apolda statt. Dass den Markt und die Läden viele Apoldaer besuchen, wünschte sich Heerdegen zum Auftakt.