„BeBeQu“ als Chance für mehr Bürgerbeteiligung in Apolda

Mit einer etwa 2,3 Kilometer langen Quartiersbegehung hat das Projekt „Bewegung & Begegnung im Quartier“ (diese Zeitung berichtete) am Montagmorgen den nächsten Meilenstein genommen. Zur dritten und letzten Musterung ging es diesmal vom Haupteingang der Herressener Promenade zunächst in Richtung Ebertplatz und dann im Bogen zurück zur Promenade und zur Allee der Brunnenmeister.

Hauptaugenmerk der Begutachtung – wie auch bei den beiden vorherigen Begehungen im Bereich Apolda Nord – war es, Fehler oder Lücken in der rein technischen wie sozialen Infrastruktur auszumachen, die das Lebensgefühl der Bürger, speziell der über 60-Jährigen negativ beeinflussen.

Apolda-Nord wenig barrierefrei und fast komplett ohne Bänke

Erneut wurden zahlreiche Verbesserungsvorschlägen notiert. Über die Begehungen waren insgesamt 19 Bürger anwesend, aber auch Vertretern der Partner von „BeBeQu“, das eine Kooperation zwischen der Kreisvolkshochschule Weimarer Land, dem Thüringer Volkshochschulverband, dem Landessportbund Thüringen und der Landesvereinigung für Gesundheitsförderung Thüringen (Agethur) darstellt.

Eine erste Zusammenfassung zentraler Themen der Begehungen, gibt Agethur-Projektbegleiterin Andrea Priebe: „In Apolda-Nord ist etwa aufgefallen, dass es hier keine oder kaum Infrastruktur für soziale Treffpunkte gibt – kaum Cafés und an vielen Orten nicht einmal eine Bank. Das ist auch uns Organisatoren aufgefallen.“ Am zweiten Ort, in Artern, wo ebenfalls das Pilotprojekt stattfindet, habe es zwar ähnliche Wohnquartiere in Blockbebauung gegeben, doch seien dort altersgerechte Plätze integriert worden, teilweise gebe es sogar eine Bank vor jedem Hauseingang. „Das ist sehr, sehr eklatant. Zudem sind Abkürzungen zwischen den Häusern nicht barrierefrei“, so Andrea Priebe.

Projektgruppe will Bürger in die Lösungsfindung einbeziehen

Negativ auf der letzten Tour fielen etwa die ausgeschaltete Ampel am Eingang der Promenade sowie die Poller entlang der Straße des Friedens auf. „Wegen fehlender Sichtkontraste können diese von Menschen mit Sehbehinderungen leicht übersehen werden“, erklärt die Projektbegleiterin.

Diese und viele weitere Anmerkungen sollen nun erfasst, ausgewertet und priorisiert werden. Am Ende sollen diese gemeinsam mit den Bürgern in die politische Entscheidungsfindung eingebracht werden – wofür nun Strategien und Mittel erarbeitet werden.