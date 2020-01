Breitenhölzer beim Festakt zum Ortsjubiläum mit Ehrenamtsmedaille geehrt

Es waren 220 Gäste, die sich am Samstagabend im Saal des Ortsteils Breitenholz der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis eingefunden hatten, um ein Jubiläum zu begehen. Der 527-Seelen-Ort feierte 475 Jahre Ersterwähnung und hatte sich Gäste aus Politik, Kirche und Gesellschaft eingeladen. Auf einer Leinwand stand die Schreibweise des kleinen Ortes über die Jahrhunderte. So schrieb man in den Anfängen Breites Holz. Um 1553 war die Schreibweise Breitenholttz, danach Breitenholß und Breidenholz, bis zum bekannten Breitenholz, wie man es heute schreibt.

Wie Breitenholz’ Ortsteilbürgermeister Andreas Förster sagte, sei der Anlass es wert, mit einer Feierstunde begangen zu werden. Förster erwähnte, dass mit Gertrud Weise die älteste Breitenhölzerin momentan 98 Jahre alt sei, und die jüngste Einwohnerin heiße Anabell und sei zwei Monate alt. „Es ist schon etwas verrückt. Das Jubiläum von Breitenholz wurde vergessen“, meinte Förster und ließ durchblicken, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten seitens des Ortes relativ kurzfristig vorbereitet worden waren. Umso mehr galt sein Dank der Einheitsstadt Leinefelde-Worbis und ihrem Bürgermeister Marko Grosa für die unkomplizierte Unterstützung.

Breitenholz ist das erste Mal am 29. März des Jahres 1544 urkundlich erwähnt worden. Das Jubiläum war also eigentlich schon im vergangenen Jahr. „Das kleine gallische Dorf auf dem Berge, sagte ein Stadtabgeordneter einmal zu mir. Er hat Recht, denn wir sind schon ein gallisches Dorf“, sagte Förster und fügte hinzu: „Viele Menschen meinen, dass wir Breitenhölzer stur seien. Wir sind aber nicht stur. Wir sind nur abwartend, aber unsere Gastfreundschaft soll zeigen, dass Fremde in unserer Gemeinschaft immer herzlich willkommen sind“, so Förster weiter.

Anschließend warteten Wolfgang Godehardt und Doris Förster mit einem geschichtlichen Abriss über Breitenholz auf. Die urkundliche Ersterwähnung von Breitenholz sei als Regest erhalten, erklärte Godehardt. Ein Regest ist eine Zusammenfassung des rechtsrelevanten Inhalts von Urkunden. Doris Förster holte bei ihrem Rückblick weit aus und ging bis in die Bronze- und die Eisenzeit zurück, blickte ins dritte bis fünfte Jahrhundert, die Zeit der Völkerwanderung, um dann auf das Jahr 1551 zu kommen. Auf einer Urkunde aus diesem Jahr sei bezeugt, dass 44 Steuerzahler aus Breitenholz einen Gulden und einen Groschen Türkensteuer entrichtet hätten.

Die Angerlinde, die heute noch im Dorf stehe, sei 250 bis 300 Jahre alt. Ihre Form habe sie erhalten, weil eine Vorgängerlinde fünf Triebe ausgebildet hatte. Früher seien unter der Linde von Männern Versammlungen abgehalten worden. Dann ergriff der Bürgermeister der Einheitsstadt, Marko Grosa, das Wort und blickte auf die vergangenen 28 Jahre zurück. Im Jahr 1992 wurde das Dorf Ortsteil von Leinefelde und später Ortsteil der Einheitsstadt. Umfangreiche Baumaßnahmen, Sanierungen, Erneuerungen und neue Projekte seien im Ort in den vergangenen fast drei Jahrzehnten umgesetzt worden, so Grosa. „Man wohnt gerne in Breiteholz, und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern.“ Das Stadtoberhaupt und der Breitenhölzer Ortsteilbürgermeister hatten dann die Ehre, fünf verdienstvolle Bürger aus Breitenholz mit der Ehrenamtsmedaille der Stadt Leinefelde-Worbis auszuzeichnen.

Die Laudatios hielt Bernd Preis. Margret Göbel wurde unter anderem für ihr jahrelanges Engagement im Orts-und Pfarrgemeinderat und für ihren Küsterdienst geehrt. Franz-Josef Kullmann erhielt die Ehre in Würdigung seiner Verdienste um die Kirmes im Ort und für sein Amt als Wehrleiter der freiwilligen Feuerwehr. Weiter erhielten Klaus Schwabe, Ortschronist Wolfgang Godehardt und Clemenz Gremler die Auszeichnung.

Im Anschluss gab es Schlachtesuppe und ein Eichsfelder Wurstbuffet. Für musikalische Unterhaltung sorgten die Breitenhölzer Blaskapelle und Guido und seine Freunde.