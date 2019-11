Den „Pelikan“ hat Jacqueline Schambach nicht mehr. Aber sie hütete den blauen Füller jahrelang „wie einen Schatz“. Ihre Eltern hatten ihn ihr 1976 zur Einschulung gekauft. Nicht im Warenhaus in Erfurt oder in einem Konsum im damaligen Zuhause in Crawinkel, sondern in dem besonderen Laden mit den West-Sachen im Regal, die nur für D-Mark erhältlich waren. Der Gang in den Intershop war für Jacqueline Schambach zugleich der erste Besuch im Panorama Hotel in Oberhof.

Dort, wo es einst nach erlesenem Kaffee oder seltener Seife duftete, hängen jetzt weiße Tücher. Dahinter wird gehämmert und gebohrt, ein Kino für rund fünfzig Personen entsteht und soll auch schon bald fertig sein.

Die Bauarbeiten stehen sinnbildlich für den derzeitigen Wandel im Ahorn Panorama Hotel, der bekanntesten Unterkunft im Freistaat, die einst gut betuchte Gäste in Scharen aus nah und fern angezogen hatte.

Doch in den letzten Jahren verblassten Ruhm und Glanz zunehmend. Das Haus bot selbst an hellen Sommertagen einen traurigen Anblick, nicht selten waren Aufenthalte zugleich mit mehreren Beschwerden verbunden. Die Zukunft des allmählich verfallenden Hauses wurde immer fraglicher, auch eine Schließung war im Gespräch.

Besitzerwechsel vielleicht letzte Chance für Fortbestand

Insofern wurde der Besitzer-Wechsel am Ende des vergangenen Jahresweit über Oberhof hinaus begrüßt und zugleich als vielleicht letzte Chance für einen Fortbestand gesehen. Die in Hessen ansässige H-Hotel Gruppe verkaufte an die Ahorn Hotels & Resorts, die in Ost-Deutschland zuvor schon fünf 3-Sterne Superior-Hotels hatte. Das Panorama ist nun Nummer 6 und Jacqueline Schambach dort die Nummer 1.

17 Jahre war sie zuvor Hoteldirektorin des riesigen Berghotels in Friedrichroda, bevor sie seit Dezember 2018 das Haus mit seinen 488 Zimmern im bekanntesten Wintersportort in Thüringen leitet. „Der Anfang war ein Irrsinn“, blickt sie kopfschüttelnd zurück. „Was wir vorgefunden haben, war nicht unbedingt Mut machend.“

Zwar konnte man sich von Beginn an auf das Engagement der Mitarbeiter verlassen. Aber auch die wollten verständlicherweise das Gefühl von Sicherheit und Wertschätzung, rebellierten und streikten schließlich, weil die Ahorn-Gruppe nicht im Tarifverbund ist.

Trotzdem stellte sich relativ schnell Beruhigung ein, da den Frauen und Männern mitgeteilt wurde, dass mindestens entsprechend des Tarifvertrags gezahlt wird und weitere Vergünstigungen im Vergleich zum früheren Arbeitgeber geleistet werden.

Haus verwandelt innerhalb kürzester Zeit sein Antlitz

„Mittlerweile“, so Jacqueline Schambach, „haben wir von 70 auf 95 Angestellte aufgestockt.“ Abteilungen wie Buchhaltung, Reservierung und Sales Marketing sind neu entstanden. „Es herrsche jetzt „ein Wir-Gefühl, auch wenn das sicherlich noch ausbaufähig ist“, so die Chefin, die das Haus nicht von oben herab führen will und vielleicht auch deshalb ihr unscheinbares Büro fast ebenerdig bezogen hat.

Mehr Personal wirbelt also seit einigen Monaten im Haus, das innerhalb kürzester Zeit sein Antlitz verändert hat. Der Hoteleingang wurde sofort verändert, mit viel Ahorn-Grün, die Hälfte der Zimmer ist schon komplett renoviert, in den anderen soll das bis Ende Dezember geschehen. Auch das Restaurant wurde mit neuem Mobiliar ausgestattet. Dazu hat der Parkplatz statt Matsch nun Asphalt als Untergrund. In den nächsten Wochen sind die Modernisierungen beim Minigolfplatz, Beachvolleyball- und Fußballfeld sowie in der Bar abgeschlossen. Hinzu kommen ein kleiner Streichelzoo und das Kino, zudem sind für 2020 die Erweiterung des Schwimm- und Wellness-Bereichs vorgesehen.

Der 100-prozentige Eigentümer Michael Bob aus Berlin sagt: „Wir haben allein im ersten halben Jahr weit über eine Million Euro investiert. Weitere Millionen sind geplant.“ Die Förderung vom zuständigen Wirtschaftsministerium liegt bei unter vier Prozent der Investitionen – ansonsten erfolgen diese komplett aus Eigenmitteln.

Bessere Bewertungen im Internet

Doch Veränderungen machen sich bereits fast überall bemerkbar – auch bei den Bewertungen der Gäste. So liegt die Weitempfehlung beim Onlineportal „Holidaycheck“ nun bei 79 Prozent, nachdem sie Mitte 2018 in Richtung 45 gerutscht war. „Über 90 ist das Ziel“, so Jacqueline Schambach, die allerdings weiß, dass bei allem Tempo auch Sorgfalt und Rücksicht gefragt sind. „Denn der normale Hotelbetrieb läuft ja weiter. Und nicht alles ist in Kürze zu schaffen.“ So wird auch die kultige Disco „Waldmarie“ demnächst nur zu einigen ausgewählten Großveranstaltungen öffnen. „Denn es bedarf hier eines entsprechenden Konzeptes für die Zukunft. Nur ein „Weiter so“ in Anknüpfung an die 19 90er funktioniert nicht. “

Einen genauen Zeitpunkt will Jacqueline Schambach nicht vorgeben, sie spricht insgesamt von einem „Mammutprojekt“, erwähnt, dass bei Gesprächen und Vorhaben im Ort aktuell natürlich immer wieder das Jahr 2023 auftaucht. Da finden innerhalb weniger Wochen die Biathlon – und Rodel-Weltmeisterschaften in der Gemeinde statt. „Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass die WM nur etwa 15 Tage dauert.“ Oberhof müsse weit darüber hinaus und zu allen Jahreszeiten mit viel Service anziehend sein.

Das gilt auch für das Hotel mit der außergewöhnlichen Architektur und der immensen Bekanntheit, mit der im Osten wohl nur noch das „Neptun“ in Rostock-Warnemünde ebenbürtig ist. „Ich spüre ständig, dass das Hotel noch einen tollen Klang hat. Nun liegt es an uns, den alten Glanz wieder neu aufzupolieren, Jung und Alt anzulocken“, so die Mutter eines zweijährigen Sohnes. „Zum Glück wohnen wir in Oberhof, das macht manche Abstimmung mit meinem Mann leichter und einige Wege kürzer.“

Jahresbelegung von 70 Prozent ist das Ziel

In diesen Sommerferien ist das Panorama Hotel mit etwa 55 Prozent ausgelastet, eine durchschnittliche Jahresbelegung von 70 Prozent ist das Ziel. Jacqueline Schambach zweifelt nicht daran, dass das gelingt „Wir haben eine Menge zu bieten“, und unterschreibt dabei derweil eine Rechnung. Nicht mit Füller. „Ich benutze nur noch Kugelschreiber“, sagt sie. . .

50-jähriges Jubiläum im Oktober:

Das Panorama Hotel wird 50 Jahre alt. Das 15-geschossige Gebäude, dessen Form zwei Sprungschanzen nachempfunden ist, war am 7. Oktober 1969 eröffnet worden.

Es musste aber kurz danach wieder geschlossen werden, weil die jugoslawischen Architekten die Windverhältnisse auf 825 Meter Höhe unterschätzt hatten und an der kühnen Dachkonstruktion nachbesserten.

Im Interhotel gab es nach der Wiedereröffnung später sieben Restaurants, darunter auch ein japanisches. Fast 900 Hotelgäste mussten täglich mittags und abends à la carte bekocht werden. Laut einer Quotenregelung waren 80 Prozent der Zimmer für Einheimische reserviert.

Mit ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern soll aus Anlass des Jubiläums am 23. November eine große Feier stattfinden.

Neuer Besitzer will Panorama Hotel Oberhof neu gestalten