Derzeit 83 Flüchtlinge aus der Ukraine in Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung

Suhl/Weimar. In Thüringen sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. In Ostthüringen und im Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben sich erste Flüchtlinge gemeldet.

In Thüringens Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl sind derzeit 83 Menschen untergebracht, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Mit Stand von Montagmorgen handelte es sich dabei um 75 Ukrainer sowie acht Menschen, die ursprünglich aus einem anderen Staat gekommen und zwischenzeitlich in der Ukraine untergekommen waren, wie ein Sprecher des Thüringer Landesverwaltungsamtes in Weimar sagte.

Nach Angaben des Migrationsministeriums waren am Freitag rund 80 ukrainische Flüchtlinge nach Suhl und weitere 40 nach Bad Liebenstein (Wartburgkreis) gekommen. Letztere seien privat bei Bekannten oder Verwandten untergekommen.

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl sind derzeit insgesamt 379 Menschen beherbergt, insgesamt stehen ungefähr 1200 Plätze zur Verfügung.

