Per Stand Dienstag, 16 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Kreises Weimarer Land für seinen Zuständigkeitsbereich eine Corona-Neuerkrankung. 19 Personen sind damit aktivkrank und damit eine mehr als am Vortag gemeldet. Von den betroffenen Bürgern sind acht männlich.

Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es damit 15 Neuerkrankungen, womit der Inzidenzwert bei 18,3 liegt.

Gestiegen ist die Zahl der Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne begeben mussten. Aktuell sind es 257 und damit acht Personen mehr als am Montag. Hingegen ist die Zahl der Reiserückkehrer aus Risikogebieten sinkend. In häuslicher Absonderung befinden sich momentan 25. Das sind 13 weniger als am Montag gemeldet.

Unverändert befinden sich zwei Bürger in stationärer Behandlung, sechs Personen starben bisher.

Die Historie sieht damit derzeit folgendermaßen aus: 172 Krankheitsfälle bisher im Weimarer Land, 147 Personen sind genesen.

Nach wie vor bei der Kontakt-Ermittlung unterstützt wird das Gesundheitsamt durch Angehörige der Bundeswehr.

Information für Bürger gibt es beim Landratsamt unter der Telefonnummer 03644 / 540 913 montags bis freitags 8 bis 16 Uhr.

Zudem: Nach wie vor gilt, dass im Landratsamt derzeit nur mit durch das entsprechende Amt vergebenem Termin vorgesprochen werden kann. Obendrein gilt im Haus eine strikte Maskenpflicht.