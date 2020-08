Theresa Henk (19, links) und Vanessa Blatt (20), beide Auszubildende bei der AOK, helfen eine Woche lang bei der Lebensmittelausgabe an der Erfurter Tafel.

Erfurt. Viele Tafeln mussten während des Lockdowns schließen. Die, die weitermachten, erlebten eine Welle der Hilfsbereitschaft – so auch die in der Erfurter Auenstraße.

Erfurter Tafel erfährt neue Solidarität in Zeiten von Corona

Auf dem Hof stehen Plastikkisten mit Kleidungsstücken. Einige Frauen und Männer suchen in den Sachen nach für sie verwendbaren. Der Zugang zur Ausgabestelle der Tafel in der Erfurter Auenstraße ist klar geregelt. Statt drei Personen darf seit Corona nur noch eine an den Tresen, Handdesinfektion und Mundschutz sind Pflicht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.