Vermutlich wird es solche Bilder, wie hier beim 33. Faschingsumzug in Apolda, im kommenden Jahr wegen der Pandemie nicht geben.

Landkreis. Apoldaer Faschingsvereine fischen derzeit im Trüben, wenn es um die kommende Karnevalssession geht, die wegen Corona in den Sternen steht

Mit dem Ende der Sommerferien starten die Karnevalisten üblicherweise mit ihren Vorbereitung auf die Session. Das ist in diesem Jahr bei vielen anders. Denn die Unsicherheit, was ab November möglich ist und was nicht, die ist groß.