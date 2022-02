Auch 2022 steht die fünfte Jahreszeit wieder im Schatten der Pandemie. Doch dieses Jahr kann vereinzelt wieder gefeiert werden. Diese Regelungen gelten für Feiernde in Köln, Mainz und Co.

Karneval 2022: Das passiert in den Karnevalshochburgen

Helau und Alaaf im Saal und im Netz: Wo in Thüringen ab Donnerstag Karneval gefeiert wird

Corona schränkt auch die Karnevalsaison 2022 in Thüringen ein. Umzüge und viele Feste fallen aus – aber nicht alle. Wo trotz Pandemie gefeiert wird.

Auch in diesem Jahr können die Narren in Thüringen Karneval nur eingeschränkt feiern. Die großen Straßenumzüge, unter anderem in Wasungen, Erfurt, Neustadt/Orla oder auch Sondershausen, mussten pandemiebedingt abgesagt werden. Von den mehr als 300 Karnevalsvereinen im Freistaat mit rund 30.000 Mitgliedern haben viele mit Bedauern auch ihre Festveranstaltungen absagen müssen.

Aber trotz aller Einschränkungen finden ab Donnerstag, 24.02.2022 (Weiberfasching), Karnevalsveranstaltungen in Präsenz im Festsaal oder auch als Online-Übertragung statt.

Hier feiern Thüringer Narren vor Ort in Präsenz:

KC Alach e.V., Weiberfasching, 24.02.2022, 20:11, 2G-Plus / NUR Karten über: tickets@karnevalclubalach.de

Karnevalsverein FACEDU e.V. Erfurt, Weiberfastnacht, 24.02.2022, 19:33, 2G-Plus / www.facedu.de

BCV 'Blau Weiß' Beberanien e.V., 1. Karnevalistischer Gottesdienst der Sondershäuser Vereine, 24.02.2022, 19:00, Trinitatiskirche Sondershausen

Fasch. Club Rot Weiß Sömmerda e.V., Rathaussturm, 24.02.2022, 11:11, Rathaus Sömmerda

Wechmarer CV e.V., Programmveranstaltung in der St.-Viti-Kirche Wechmar, 25.02.2022, 19:00, mit anschließenden OpenAir-Zusammensein auf dem Kirchplatz

Sollstedter Carnevalsgesellschaft e.V., Open Air vor der Festhalle Sollstedt, 26.02.2022, 13:00, 2 G / Eintritt frei / Besten Kostüme werden prämiert

KC Alach e.V., Prunksitzung, 26.02.2022, 19:11, 2G-Plus / NUR Karten über: tickets@karnevalclubalach.de

Wiehescher Carneval Club e.V., Open Air Glühweingala Stadtpark Wiehe, 26.02.2022, 16:11, Wetterabhänging / Auch im YouTube live stream

Karnevalsverein FACEDU e.V. Erfurt, Prunksitzung KV Facedu, 26.02.2022, 19:33, 2G-Plus / www.facedu.de

Wechmarer CV e.V., Programmveranstaltung in der St.-Viti-Kirche Wechmar, 26.02.2022, 19:00, mit anschließendem OpenAir-Zusammensein auf dem Kirchplatz

Bleicheröder Carneval Club e.V., Public Viewing im Kulturhaus Bleicherrode, 26.02.2022, 18:00, Alle 4 Online-Festsitzungen gemeinsam anschauen

Georgenthaler Karneval Verein 1969 e.V., Büttennachmittag Open Air, 26.02.2022, 15:11, 2G / Parkplatz Georgenthaler Bürgerhaus

KC Alach e.V., Rosenmontagsball, 28.02.2022, 20:11, 2G-Plus / NUR Karten über: tickets@karnevalclubalach.de

Karnevalsverein FACEDU e.V. Erfurt, Gemeinschaftssitzung Erfurter Vereine, 01.03.2022, 19:33, 2G-Plus / www.facedu.de

Hier feiern Thüringer Narren Online im Stream:

Carnevals-Club-Gotha-Siebleben e.V., Rathaussturm der "Siebleber Menscher", 24.02.2022, 14:00, Internet www.menscherfasching.de

Carnevals-Club-Gotha-Siebleben e.V., Stubenfasching - Buntes Online-Faschingsprogramm, 24.02.2022, 18:11, Internet www.stubenfasching.de

Karneval Klub "Helau" Erfurt e.V., 2. Couch Karneval mit Antenne Thüringen, 25.02.2022, 19:11, YouTube/Facebook Antenne Thüringen

Apfelstädter CC e.V., Video Programm-Zusammenschnitt, 26.02.2022, Facebook www.acc-apfelstaedt.de

Bad Blankenburger CC e.V., 2. Kurschania digital (Highlights + neue Beiträge), 26.02.2022, 19:00, www.youtube.de/badblankenburgercarnevalclub

Bleicheröder Carneval Club e.V., 4. Online-Festsitzung, 26.02.2022, 19:00, Internet www.jojau.de

Beuerscher Carnevalsverein e.V., 2. Karneval aus dem Wohnzimmer "Die Strandbar", 26.02.2022, 19:19, https://www.youtube.com/c/BeuerscherCarnevalsverein

BCV 'Blau Weiß' Beberanien e.V., Online-Prunksitzung mit Live Moderation, 26.02.2022, 19:00, YouTube Vereinskanal

Heiligenstädter CV e.V., Livestream des HCV 2.0 (Liveprogramm aus der Stadthalle), 26.02.2022, 19:00, https://youtu.be/7bo-j0XYcec

Römhilder Karnevalsgesellschaft e.V., Online-Büttenabend, 26.02.2022, 20:00, https://youtu.be/ec551YIdwOc

KG 'Unweiser Rat Königsee e.V.' seit 1391, Onlinesitzung, 26.02.2022, 19:11, https://www.youtube.com/channel/UCbeN7TWOUvuhvENkoueNaHQ

LCV - Lengenfelder Carneval Verein, Livestream des LCV Programm mit der Kirchengemeinde Sankt Anna Struth, 26.02.2022, 19:11, YouTube Sankt Anna Struth

BCV 'Blau Weiß' Beberanien e.V., Online-Kinderfasching mit Live Moderation, 27.02.2022, 14:00, YouTube Vereinskanal

Gleichamberger Karnevalsverein e.V., Online-Karneval (Highlights + Aktuelles Programm), 27.02.2022, 18:00, www.gkv-gleichamberg.de

KG 'Unweiser Rat Königsee e.V.' seit 1391, URK-Klassiker am Rosenmontag, 28.02.2022, 19:11, https://www.youtube.com/channel/UCbeN7TWOUvuhvENkoueNaHQ

