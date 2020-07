Das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried bietet am Sonntag, dem 5. Juli, besondere Freiluft-Rundgänge an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kloster Walkenried veranstaltet besondere Mottoführungen

Unter dem Motto „In Luft aufgelöst“ bietet das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried am Sonntag, dem 5. Juli, Freiluft-Rundgänge an. Um 10.30 sowie um 14 Uhr können Interessierte bei den Führungen durch die Anlage entdecken, was sich im Laufe der langen Zeit der klösterlichen Nachnutzung baulich „in Luft aufgelöst hat“ und welche Spuren davon bei genauem Blick vor Ort oder im Zisterziensermuseum noch sichtbar sind. Die weitestgehend barrierefreien Führungen eignen sich für alle Generationen. Im Anschluss kann in das Kloster-Café eingekehrt werden.

Weitere Informationen erteilt der Besucherservice des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried telefonisch unter 05525/959 90 64 und unter www.kloster-walkenried.de

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.