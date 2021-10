Kurbehandlung für Dorfkirche Kösnitz

Kösnitz. Spechtschäden an Kösnitzer Kirche beseitigt. Jetzt wird die Kirchturmuhr erneuert, demnächst auch die in Münchengosserstädt.

An der Dorfkirche in Kösnitz tut sich etwas – und diesmal ist es nicht der Specht, der das Gotteshaus bearbeitet. So hat sich eine Fachfirma bereits um die golfballgroßen Löcher gekümmert, die der Vogel im Dachkasten hinterlassen hat. Bei der Gelegenheit wurden die Vogelabwehranlagen, so genannte Vergrämungen, gleich kontrolliert und instandgesetzt.

Momentan kümmern sich die Spezialisten der Firma Willing aus Gräfenhain um die Kirchturmuhr. Bei dieser Baumaßnahme ist die Landgemeinde der Auftraggeber und lässt für circa 9000 Euro weite Teile des Chronometers austauschen. Nur das historische Schlagwerk bleibt erhalten. Damit es nicht mehr von Hand aufgezogen werden muss, kommt eine elektrische Steuerung dazu. Weitere Bestandteile – wie etwa Wellen zum Zeiger – werden ebenfalls erneuert, erklärt Bauamtschef Jörg Hammer.

Einer der nächsten Aufträge in der Landgemeinde für den Glocken- und Turmuhren-Service ist die Uhrenmechanik der Dorfkirche in Münchengosserstädt. Auch hier bleibt das historische Schlagwerk erhalten und werden andere Bestandteile der Kirchturmuhr durch eine elektronische Ausführung ersetzt. Spätestens zur Weihnachtszeit sollen auch diese Sanierungsarbeiten beendet sein.