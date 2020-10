Landkarten am Abend: Thüringer Sieger des Geografiewettbewerbs steht fest

Der „Ayers Rock“ in Australien ist der größte Inselberg der Erde. Jakob Marks weiß das. „Wenn ich abends nichts anderes zu tun habe, gucke ich mir im Internet Landkarten an“, erzählt der 16-Jährige. Er besucht die 10. Klasse des Ernst-Abbe Gymnasiums in Jena und ist der diesjährige Thüringer Landessieger des „Diercke Wissen“-Schülerwettbewerbs im Fach Geografie.

Der Wettbewerb wird seit 2000 durchgeführt. In zwei Runden werden der Klassenstufen- und der Schulsieger ermittelt. Dieser darf zum Landes- und danach zum Bundeswettbewerb fahren. In diesem Schuljahr sollte das 20. Bundesfinale stattfinden. Das musste wegen Corona ausfallen. Die Siegerehrung des Zehntklässlers fand trotzdem statt. Allerdings im kleinen Rahmen. Die Urkunde bekam Jakob im Klassenzimmer von der Landeswettbewerbsbeauftragten Monika Schmidt persönlich überreicht: „Eine tolle Leistung. Umso bedauerlicher ist es, dass Jakob nicht an dem Bundesfinale teilnehmen konnte“.

Auch im nächsten Jahr ist das nicht möglich, denn der Wettbewerb ist nur für die Klassenstufen sieben bis zehn. Jakob ist dann in der Elf und will sich bis zum Abitur mehr mit dem Fach Sozialkunde beschäftigen. „Ich habe Geografie abgewählt, weil mich manche Themen einfach nicht so interessieren. Aber die Topografie bleibt weiter mein Hobby“, erzählt er. Auch seine Geografie-Lehrerin Kerstin Kurt hätte sich gewünscht, dass er das Fach in der Oberstufe weiter macht. Für sie war Jakobs erfolgreiche Teilnahme überraschend. „Er ist ein eher ruhiger und zurückhaltender Schüler. Mit der Teilnahme konnte er zeigen, was wirklich in ihm steckt“, so Kurt.

Das Interesse an Stadt, Land und Fluss hat sein Vater bei ihm geweckt. Er sei beruflich immer viel unterwegs gewesen, da habe das Thema Erdkunde zuhause oft eine Rolle gespielt, berichtet Jakob. Bald möchte er nach Schottland reisen, damit er die Orte dort nicht nur auf der Karte sieht, sondern auch mal da gewesen ist. „Das möchte ich mir alles mal genau ansehen“, sagt er.