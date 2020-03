Sömmerda: Lernen im digitalen Klassenzimmer

Seit nun einer Woche sind die Schüler im Landkreis Sömmerda lerntechnisch auf sich allein gestellt. Aufgaben haben die meisten wohl genug bekommen, doch der fehlende direkte Kontakt zu Lehrern und Mitschülern erschwert die Lernsituation.

Die meisten Lehrer nutzten das letzte Wochenende vor den Schulschließungen, um massenhaft Aufgabenblätter herauszusuchen, Vokabellisten zusammenzustellen und die Schulbücher nach Aufgabenstellungen und Texten zu durchforsten. Alles, damit die Schüler nach der dreiwöchigen Schulpause im Stoff nicht hinterherhinken.

Auch Felix Gebhardt nutzte die vergangene Woche, um seinen Schülern genug Lernmaterialien an die Hand zu geben. Er ist Lehramtsanwärter für Mathe und Sport am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Sömmerda und hat nebenbei – hobbymäßig – eine Affinität für Technik. Und genau das kommt seinen Schützlingen während der Schulschließung zugute.

Schon seit einiger Zeit arbeitet Felix Gebhardt daran, eine Plattform für Schüler und Lehrer im Internet für seine Schule anzupassen, sozusagen zu einem digitalen Klassenzimmer. In das können Lehrer nicht nur Aufgaben einstellen, sondern auch über Gruppen- und Einzelchats mit ihren Schülern kommunizieren.

Ein kollaboratives Miteinander

Zudem können die Schüler ihre gelösten Aufgaben zur Kontrolle wieder hochladen – müssen sie auch, denn mit den gestellten Aufgaben bekommen sie auch eine Abgabefrist. „Es ist ein interaktives, kollaboratives Miteinander“, sagt Felix Gebhardt, der nicht erst an diesem Projekt arbeitet, seit feststeht, dass die Schulen geschlossen werden. „Ich bin mit dem Ziel an die Schule gekommen, die Digitalisierung voranzutreiben.“

Schon während seines Studiums beschäftigte sich der angehende Lehrer mit der bereits existierenden Plattform „Moodle“, die es Schülern und Lehrern möglich macht, kostenfrei und trotzdem sicher auf Lerninhalte und Chats zuzugreifen.

Ursprünglich hatte Felix Gebhardt für die Umsetzung des Projekts eineinhalb Jahre veranschlagt. Ab April sollten Lehrer an das System herangeführt werden, mit dem neuen Schuljahr dann die Schüler der Oberstufe und im kommenden Jahr die unteren Klassenstufen des Gymnasiums. Nun aber installierte Felix Gebhardt das Programm für seine Schule innerhalb von vier Tagen und legte 400 Accounts für Schüler und Lehrer an. „Mit Nachtschichten", ergänzt der Referendar. Ab Klasse neun können die Gymnasiasten auf die Plattform zugreifen.

Er selbst eröffnete bereits vor einer Woche einen digitalen Klassenraum für seinen Mathekurs. Erstes Thema: das bestimmte Integral. Dazu stellte er Materialien, Aufgaben und auch ein Video ein. Das können die Schüler nur bis zum Ende ansehen, wenn sie die dazwischen gestellten Fragen richtig beantworten können. Auch die hat Felix Gebhardt selbst eingefügt. „Nächste Woche ist dann die Flächenbilanz dran“, berichtet er. Auf diese Weise lässt er seine Schüler nicht nur bereits Gelerntes wiederholen, sondern kann mit ihnen gemeinsam neuen Stoff erarbeiten.

Lehrer des Gymnasiums wurden geschult

Die übrigen Tage der vergangenen Woche schulte der Lehramtsanwärter seine Kollegen im Umgang mit „Moodle“. Er erklärte, wie Kurse angelegt, Inhalte hochgeladen, Fristen gesetzt und Schüler ins Klassenzimmer eingeladen werden können. Was Gebhardt in der Kürze der Zeit nicht geschafft hat: Regeln aufstellen. „Es ist ja immer noch ein formelles Kommunizieren“, sagt er. Umgangsformen, Höflichkeit, Rücksichtnahme seien oberstes Gebot. Zwar stehen die Lehrer auch bei der neuen Lernweise für Fragen zur Verfügung, aber eben nicht rund um die Uhr: „Auch das muss festgelegt werden.“ Das Regelwerk soll in Kürze auf das virtuelle Schwarze Brett gepinnt werden, das jeder gleich beim Betreten der Räume sieht.

„So schlimm die aktuelle Krise für uns alle ist, sie kann eine Chance für ein modernes Bildungssystem sein. Wir können da gestärkt rausgehen“, sagt Felix Gebhardt. Denn bisher hinke Thüringen in Sachen Digitalisierung in Schulen noch weit hinterher. Zwar habe auch der Freistaat vergangene Woche mit einer Moodle-ähnlichen Methode für alle Schulen begonnen, die sogenannte „Schulcloud“ hat das Land aber für jede Menge Geld einkaufen müssen. Außerdem seien die Funktionen bisher nur sehr beschränkt nutzbar.

Nicht das Werkzeug, sondern der Inhalt bestimmt Unterricht

Gebhardts Devise ist: Bildung muss kostenlos sein, egal ob real oder virtuell. „Es gibt so viele, richtig teure Lernangebote im Internet, die eigentlich gar nicht nötig sind.“ Denn, und das zeigt Gebhardt mit seinem Projekt, es geht auch kostenlos und mindestens genauso effektiv. Vor dem anderen Bildschirm sitzen nämlich bei seiner Methode keine selbsternannten Nachhilfegurus, sondern studierte und erfahrene Lehrkräfte.

„Nicht das digitale Werkzeug bestimmt den Unterricht, sondern der Inhalt. Und den haben die Lehrer selbst in der Hand“, sagt Felix Gebhardt. Mit „Moodle“ können sie eben nicht nur Aufgaben delegieren, sondern mit Rat und Tastatur zur Seite stehen.