Neue Corona-Allgemeinverfügung fürs Weimarer Land – Lockdown droht

Unter Leitung von Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) tagte der Corona-Pandemiestab am Mittwoch. – Und traf weitreichende Entscheidungen.

Der Kreis Weimarer Land wird in dieser Woche erneut eine Allgemeinverfügung erlassen. Das ist das Ergebnis der Beratung des Corona-Pandemiestabes unter Leitung von Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU). Die Lage ist durchaus ernst. Alle Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.