Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Niedersachswerfer Arreé-Traditions-Verein kürt Gewinner von Wissenswettbewerb

Der Arreé-Traditions-Verein hat erstmals einen Wissenswettbewerb unter dem Titel „Echter Arreé 2020“ ausgelobt. Jetzt stehen die Gewinner fest. Heimatforscher Tim Schäfer hatte sich 16 Fragen für Erwachsene ausgedacht.

Dass es das Quiz in sich hatte, konnte auch Gewinnerin Ramona Schmidt berichten. Eineinhalb Stunden und die Hilfe der Chroniken hat sie für die Lösung der Fragen benötigt. Immerhin 14 Antworten hatte die Sachswerferin richtig, so viele wie kein anderer Teilnehmer. Einen Amazongutschein in Höhe von 150 Euro gab es dafür als Gewinn. Mit 13 richtigen Antworten schaffte es Andreas Vaupel auf den zweiten Platz. Elf richtige Antworten hatten Heike Köhler, Waltraud Schwolow und Sabrina Sommer: Die drei Frauen teilten sich den dritten Platz und erhielten jeweils einen Gutschein für den Sachswerfer Handwagen in Höhe von 40 Euro.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das erste Arreé-Quiz stand unter keinem guten Stern. Eigentlich sollten die Gewinner schon am 1. Mai zum Maibaumfest ausgezeichnet werden. Doch das musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen, wie auch das Arreéfest, bei dem dann die Preise hätten übergeben werden sollen. Der Verein entschied sich deshalb, die Gewinner im kleinen Rahmen im Dorfgemeinschaftsraum in Niedersachswerfen zu prämieren.