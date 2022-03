Nordhäuser kochen in Steffen Hensslers ARD-Küchenshow

Nordhausen. Eine alte Südharzer Obstsorte wird Part in einem internationalem Hauptgericht von Marie und Andreas Gunst. Zuschauen kann man beiden beim Familienkochduell.

Es dürfte der Traum manch passionierten Hobbyküchenchefs sein: Kochen auf großer TV-Bühne mit Tipps von Promikoch Steffen Henssler. Genau das durften zwei Nordhäuser. Marie Gunst und ihr Bruder Andreas stellen sich diese Woche dem Wettstreit im ARD-Familienkochduell.

In der Sendung treten montags bis freitags (16.10 Uhr im Ersten oder in der Mediathek) je zwei Familien in einen wöchentlichen Wettkampf. Mit nur 100 Euro Budget müssen sie täglich Gerichte entwickeln und damit eine Jury überzeugen. Da sind Teamgeist und Kreativität gefragt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An Tag 1 bewies Marie Gunst dies mit koreanischer Udon-Nudelsuppe mit Kimchi und Edamame. Da könne selbst er etwas lernen, verrät Henssler. Ihr Bruder zauberte Österreicher Fischlaberln mit Birnen-Feldsalat und englischem Erbsenstampf.

Das Essen verbindet die Stationen einer Lebensgeschichte: So zog es Andreas Gunst im Jahr 2000 nach Schottland, kurz darauf nach London. Und von da aus nach Wien, erzählte er Steffen Henssler von Leben und Rezeptideen. Der Südharzer Clou an seinem Essen ist die Birne. Schließlich eroberte die Nordhäuser Winterforelle ab etwa 1860 vom Harz aus Früchteteller in ganz Deutschland. Die Birne sei eine Hommage an seine Heimat, sagt Gunst.

Dass Andreas Gunst kulinarische Erfahrungen aus gleich drei Regionen Europas mitbringen darf, habe er seinem Job zu verdanken, berichtet er auf Hensslers Rückfrage. Als Fachanwalt für Umweltthemen habe er unter anderem schon ein Pipeline-Projekt beraten. „Wow“, entfährt es da seinem Gesprächspartner Steffen Henssler.

Doch auch seine Schwester Marie dürfte in den kommenden Sendungen Spannendes zu erzählen haben. Angefangen im Jugendensemble des Nordhäuser Theaters, brachte sie es bis zur Schauspielerin und Liedermacherin auf Bühnen etwa von Oldenburg und Berlin. Zudem hat sie die künstlerische Leitung beim Kleinkunstfest KulturKutter in Binz auf der Insel Rügen.