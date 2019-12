Petrus’ Angriff auf Weihnachtsstollen in Bad Sulza abgewehrt

Offenbar hatte Petrus wenig Gefallen am kristallinen Puderzuckerstaub auf dem mächtigen Backwerk. Und so schickte er pünktlich, nachdem Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze und Weinprinzessin Julia Peter gerade zum ersten Schnitt angesetzt hatten, einen Regenguss darnieder, um diesen in Zuckerguss zu verwandeln. Glücklicherweise konnte der Tisch mit dem rund 1,8 Meter langen und etwa 25 Kilogramm schweren Stollen von der Bäckerei Hamdorf jedoch schnell ins Rathaus getragen werden.

Traditionell stiften Junior-Chef Jörg und Senior-Chef Gunter Hamdorf jedes Jahr ein solches Rosinengebäck, um die Gemeinde damit zu unterstützen – und das schon seit der Wende. Am Samstag kamen 210 Euro beim Verkauf zusammen, die zweckgebunden von der Verwaltung zur Anschaffung von Weihnachtsdekoration und passender Beleuchtung genutzt wird. Beim nächsten Weihnachtsmarkt, wenn auch die Straßenlaternen in der Unteren Marktstraße stehen, könnte es also noch ein wenig stimmungsvoller werden. Von den Einnahmen aus dem Stollenverkauf werden auch die kleinen Geschenke gekauft, die auch in diesem Jahr der Weihnachtsmann unter den Kindern verteilte.

Begehbares Kunstwerk wird zum Weihnachtsmarkt in Bad Sulza präsentiert

Für Besucherfreuden sorgten in diesem Jahr übrigens nicht nur die vielen Stände auf dem Markt, wo etwa der Kirchenverein, die Feuerwehr oder das Thüringer Weingut Bad Sulza präsent war. Auch im Inneren des Rathauses gab es allerlei zu entdecken – nicht nur am Stand mit den Imkerei-Produkten von der Familie Jung. Gegenüber war in diesem Jahr das Kunstwerk „Raum 50.000“ vom Saalfelder Gabriel Wiese aufgebaut. Dabei handelt es sich um einen würfelförmigen Rahmen. Von dessen Oberseite hängen im dichten Abstand zueinander zahlreiche Stränge herab, an denen laut Künstler insgesamt 50.000 Sektkorken aufgefädelt sind. Da das Material Schall absorbiert, könne man darin verweilen und Stille genießen.

Bis Ostern sollen Neugierige das begehbare Kunstwerk im Foyer des Rathauses betreten können, verrät Hellmar Schultz, Mitinitiator von der Aktion „Galerie frei“. Am Samstag entdeckten die jüngsten Besucher des Weihnachtsmarktes übrigens noch einen anderen Zweck und rannten ausgelassen hindurch.

Gute Stimmung herrschte übrigens auch beim Förderverein der Grundschule Bad Sulza. An ihrem Stand beschenkten die Mitglieder die Besucher mit frischen Crêpes oder schenkten etwa Getränke aus. Die Gäste bedankten sich und revanchierten sich mit Zuwendungen für die Anschaffung einer elektronischen Orgel. Viele Hundert Euro kamen so zusammen. Am Ende fehlen dem Verein jetzt noch rund 1000 Euro, um das Instrument in der Aula aufstellen zu lassen. Als Folge der Sanierungsarbeiten darf dort nämlich nicht mehr der alte Flügel stehen.

Wer den Verein bei der Anschaffung der E-Orgel unterstützen möchte, kann sich per Mail melden: Foerderverein@grundschule-bad-sulza.de