Thüringen hilft: Zwei Millionen Euro für Thüringer in Not

Jan-Kurt arbeitet im Christopherushof Altengesees in der Tischlerei. Die Arbeit macht ihm viel Spaß. Doch nach Feierabend ist er oft allein. Der 21-Jährige leidet krankheitsbedingt an Übergewicht. Mit einem E-Bike soll er die Möglichkeit erhalten, mehr Freizeit aktiv an der frischen Luft zu verbringen und dadurch Anschluss zu finden.