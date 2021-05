Thüringen ist am Montag bundesweiter Corona-Hotspot. (Symbolfoto)

Thüringen weiter Corona-Hotspot: Inzidenzwert im Saale-Orla-Kreis steigt sprunghaft an

Erfurt. Auch an diesem Montag bleibt Thüringen unter allen Bundesländern Hotspot in der Corona-Pandemie. Im Saale-Orla-Kreis stieg der Inzidenzwert um fast 100.

Thüringen bleibt bundesweiter Hotspot in der Corona-Pandemie. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Land hält sich auf hohem Niveau. Nach Daten der Staatskanzlei, die sich auf Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) stützt, lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Montag bei 221,1. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Thüringen 363 Neuinfektionen registriert.

Unter den Kreisen war der Saale-Orla-Kreis mit einem Wert von 574 weiterhin Hotspot in Deutschland. Über die Gründe sprachen wir mit dem Landratsamt. Ebenfalls hohe Infektionszahlen mit einer Inzidenz um 280 wiesen der Kreis Saalfeld-Rudolstadt und die Stadt Suhl auf. Weiterhin liegen nur die Kreise Eichsfeld und Unstrut-Hainich sowie die Stadt Weimar bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter 150.

Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr starben 3861 Menschen im Freistaat mit oder an einer Corona-Infektion.