Thüringer Grillzeit: Verein „Hinger’n Heeb’n“ gewinnt in der Kategorie Beilagen

Breitenworbis. Grillen am Gartenzaun: Der Verein „Hinger’n Heeb’n“ aus Breitenworbis grillt anspruchsvoll - und gewinnt mit Kartoffelschiffchen und ausgehöhlten Erdäpfeln.

Der Garten von Thomas Kramer ist das Zentrum des Grillvereins „Hinger’n Heeb’n“ in Breitenworbis im Eichsfeld. Die Bezeichnung im Eichsfelder Platt heißt „Hinter den Höfen“, früher war dort die Gemeinde zu Ende. Nun liegt Kramers Hof inmitten von angrenzenden Gärten der Nachbarn, und weil sich alle so gut verstehen und alle so gern grillen, treffen sie sich regelmäßig wie spontan zum Grillen am Gartenzaun.

Durchaus anspruchsvoll: Die hölzerne Menü-Tafel am Eingang verspricht Ciabatta mit Tomaten, Lachs vom Räucherbrett mit Garnelen auf Salzstein, Rinderfilet, Schweinefleisch in Ananas sowie Feigen mit Ziegenkäse. Gewonnen hat der Verein die Kategorie „Beilagen“ der ersten Thüringer Grillzeit mit Kartoffelschiffchen, ausgehöhlten Erdäpfeln, die mit mildem Apfel-Zwiebel-Sauerkraut gefüllt und mit Käse überbacken werden. „Zusammen grillen macht einfach mehr Spaß“, erklärt Marko Nolte. Jeder reicht etwas dazu, gegessen wird gemeinsam. In Corona-Zeiten jeder auf seiner Wiese, davor und danach natürlich zusammen. „Wenn das Essen fertig ist, wird mit einer großen Glocke geklingelt – und dann kommen alle mit ihrer Tasse an den Zaun“, verrät Sabina Kramer.

Für Abwechslung auf dem Rost sorgt Marko Nolte: Der passionierte Angler bringt gern Karpfen und Forelle zum Grillen oder Räuchern von seinen Fischzügen mit.

Und auch im Winter traf man sich abends am Zaun – zum Glühwein.

