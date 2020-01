Tierarzt aus Vogelsberg verlässt Betrieb nach 30 Jahren

30 Jahre, drei Monate, drei Wochen und drei Tage war Tierarzt Ernst Schmidt fester Bestandteil im Berlstedter Kuhstall, der zur Erzeugergenossenschaft Neumark gehört. Nun will der 66-jährige Vogelsberger etwas kürzer treten. Zum 27. Dezember 2019 hatte der Tierarzt den Betreuungsvertrag mit dem Milchviehbetrieb beendet. Am heutigen Dienstag gibt Ernst Schmidt seinen Ausstand.

Den Sömmerdaern wird der Tierarzt für Haus- und Nutztiere aber vorläufig erhalten bleiben. Seine Kleintierpraxis in Vogelsberg behält er und auch Kleinbetriebe und „Hobbynutztierhalter“, wie sie Ernst Schmidt nennt, können ihn weiter jederzeit anrufen, wenn es Probleme gibt. Nach all den Jahren auf einmal ganz aufhören, das kann der 66-Jährige nicht.

Auch wenn er nun etwas mehr Zeit für die Familie hat und nicht mehr immer abrufbereit sein muss, es fällt Ernst Schmidt schwer, zu gehen. Nicht nur die Arbeit mit den vielen Tieren wird er vermissen, auch die Menschen. Während einer Behandlung im Stall über Fußball plaudern, ein Späßchen im Melkstall machen oder zusammen Mittag essen. Das gehörte zur Arbeit dazu, sagt Ernst Schmidt und muss öfter einmal mit den Tränen kämpfen, während er erzählt. „30 Jahre gehen nicht spurlos an einem vorüber.“

Für 4000 Kühe verantwortlich

Seine Tierarztkarriere begann der Vogelsberger im Landkreis Sömmerda. Zu DDR-Zeiten natürlich noch staatlich angestellt, kümmerte er sich auch dort schon um sämtliches Nutzvieh, das die Region zu bieten hatte. 1989 wechselte Ernst Schmidt als leitender Tierarzt zur Erzeugergenossenschaft Neumark – mit Einschränkungen. Weil er nun direkt beim Betrieb angestellt war, sollte auch nur noch das betriebseigene Vieh zu seinem Patientenstamm gehören. „Mal eben Nachbars Hund impfen war nicht mehr drin“, erzählt der Tierarzt.

Als Ernst Schmidt im Stall in Berlstedt anfing, war er für die Gesundheit von etwa 4000 Kühen verantwortlich. Die Erzeugergenossenschaft Neumark war damals der größte Milchviehbetrieb der DDR.

Im Kälberstall war Ernst Schmidt für die Impfungen verantwortlich. Damit kein Tier zweimal geimpft wird, wird jedes Kalb nach der Impfung mit Farbe gekennzeichnet. Foto: Jens König

Die Wende sorgte dann nicht nur dafür, dass etwa die Hälfte der Tiere abgeschafft wurde, sondern auch für eine berufliche Veränderung bei Ernst Schmidt. Er bekam die Kündigung, machte sich daraufhin selbstständig und wurde mittels eines Betreuungsvertrages als privatisierter Tierarzt wieder angestellt.

Spezialisiert auf Labmagenoperationen

Auch eine neue Kuhrasse brachte die Wende nach Berlstedt – und damit eine neue Krankheit. Die Holstein-Rinder hatten vermehrt Schmerzen im Bauchbereich, die der Tierarzt zunächst nicht erklären konnte. „Letztendlich habe ich dann ein Tier aufgemacht und nachgesehen“, erzählt Ernst Schmidt. Dabei stellte er fest, dass der Labmagen, der vierte Magen der Kuh, nicht dort lag, wo er eigentlich hingehörte. „Ich habe ihn wieder in die richtige Position gebracht und mich anschließend belesen.“

Labmagenoperationen wurden zu seinem Spezialgebiet. Etwa 3000 Kühe operierte Ernst Schmidt bis heute am Labmagen – auch weit über Thüringens Grenzen hinaus. Auch bekam er häufig Besuch von Kollegen, die sich anschauten, wie eine solche Operation vonstatten geht.

Familienfeiern und Feiertage blieben in den vergangenen 30 Jahren zum Wohl der Tiere oft auf der Strecke. Ein Erlebnis ist dem Tierarzt in besonderer Erinnerung geblieben: Heiligabend, kurz vor der Bescherung, wurde der Tierarzt in den Stall nach Berlstedt gerufen. „Ich habe dem bestellten Weihnachtsmann noch schnell aufgezählt, was er den Kindern sagen sollte, und dann musste ich los.“ Eine Kuh drohte zu verbluten, nachdem sie ein Kalb zur Welt gebracht hatte. Ernst Schmidt rettete das Tier, Weihnachten aber war gelaufen.

Doch in Notfällen helfen zu können ist der Grund dafür, warum Ernst Schmidt Tierarzt geworden ist. Schafft es ein Tier einmal nicht, geht ihm das auch nach all den Jahren immer noch nahe.

Nachfolger bereits gefunden

Einen Nachfolger für den Stall in Berlstedt hat Ernst Schmidt bereits: Der Schloßvippacher Tierarzt Uwe Müller kümmert sich fortan. Trotzdem sieht der 66-Jährige mit ein wenig Sorge in die Zukunft. Einige Nutztierärzte in der Region haben bereits ein gewisses Alter erreicht und denken dementsprechend auch ans Aufhören. Nur wenig junge Tierärzte kommen nach. Ohne die aber wären Betriebe wie der in Berlstedt aufgeschmissen, sagt Ernst Schmidt. „Heutzutage werden vor allem Frauen Veterinärmediziner. Und die spezialisieren sich überwiegend auf Kleintiere.“

Weil ihm aber gerade die Nutztiere am Herzen liegen, kann er nicht einfach in den Ruhestand gehen. „Ich mache weiter, solange es geht.“ – Nun eben etwas gemächlicher.