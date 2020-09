Mit regelmäßigen Kontrollen will das Apoldaer Ordnungsamt der seit geraumer Zeit der zunehmenden Vermüllung von Teilen der Herressener Promenade Herr werden. Extrem sei es insbesondere im Bereich der ehemaligen Landesgartenschau-Kirche sowie im Bereich der Picknickmöbel. Diese wurden in der jüngeren Vergangenheit auch mehrfach mit Farbe beschmiert. Der Aufwand zur Reinigung der Promenade wächst. Auf Nachfrage unserer Zeitung hieß es bei der Stadt, dass die Kontrollen durch das Ordnungsamt intensiviert werden sollen. Ein Vorfall ereignete sich jüngst auch in der Karl-August-Straße. Dort wurde der Sonnenblume der „Korb“ abgeschlagen.