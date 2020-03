Vom Notstand auf Mallorca in die Quarantäne nach Niederroßla

Noch schnell in den Urlaub fliegen oder alles stornieren? Diese Frage ist aktuell leicht zu beantworten, haben Reisebeschränkungen den Tourismus doch weitestgehend lahmgelegt. Doch es ist keine zwei Wochen her, da herrschte noch keine Klarheit über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Im Gegenteil: Offizielle sprachen von Infektionsketten, die kontrollierbar und nachvollziehbar seien. Diese verbreitete Fehleinschätzung sorgte für einen Quarantäne-artigen Urlaub von Hartwig Mähler und seiner Frau, die sich nach ihrer Rückkehr in Deutschland in die freiwillige Quarantäne nach Niederroßla zurückgezogen haben. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

“Wir haben lange vorher gebucht, bezahlt und alles geregelt. Am Vortag unseres Fluges fragten wir noch beim Reiseveranstalter nach. Der bestätigte, dass alles dabei bleibe“, erinnert sich Hartwig Mähler zurück. Noch am Flughafen, am Freitag den 13. habe er erwartet, dass vielleicht alles abgesagt wird. Doch der Flieger flog. Mit einem mulmigen Gefühl checkte das Ehepaar in ihr Hotel in Santa Ponca an der südwestlichen Küste Mallorcas ein.

Auf Mallorca fühlte man sich lange vor der Corona-Pandemie sicher

Das öffentliche Leben ist auch auf Mallorca zum Erliegen gekommen. Foto: Hartwig Mähler

„Wir lassen die Festland-Spanier nicht auf die Insel“, gibt Hartwig Mähler die mallorquinischen Nachrichten von damals wieder. Die Verantwortlichen meinten, so das Coronavirus auf Abstand halten zu können. Für Deutsche gab es da noch keine Einreisebeschränkungen.

Am Samstagmorgen, den 14. März gab es eine Einweisung durch den Reiseleiter. „Da haben wir schon mitbekommen, dass die Lage kompliziert ist und dass sie sich stündlich ändern kann“, so Hartwig Mähler. Es hieß dort zunächst, dass alles wie geplant stattfinden werde und nur wenige Höhepunkte ausfielen – wie etwa der Besuch der bei den Touristen beliebten Kathedrale von Palma, die bereits geschlossen werden musste.

Lautsprecherwagen und patrouillierende Polizisten auf den Straßen

Trotz aller Vorzeichen seien die Voucher für alle bevorstehenden Aktivitäten ausgeteilt worden. Im Verlauf des Samstags hieß es dann plötzlich, dass der Sonntagsausflug gestrichen sei. Mit einem Aushang wurde das Paar dann am Abend schließlich aufmerksam, dass alle Veranstaltungen und alle Ausflüge gestrichen seien.

Wie drastisch sich das öffentliche Leben auf Mallorca veränderte, dass bemerkte Hartwig Mähler dann am Sonntag. Auf eigene Faust unternahm das Paar eine zehn Kilometer lange Wanderung. Als sie zum Hotel zurückkehrten, fuhren plötzlich Lautsprecherwagen durch die Straßen. An der Rezeption angelangt, erklärte der Hotel-Chef, dass eine Ausgangssperre verhängt wurde. Polizisten auf Motorrädern patrouillierten auf den Straßen vor den Hotels und schickten Touristen zurück in ihre Unterkünfte.

Zwei Wochen lang in die heimische Quarantäne in Niederroßla

Im Speisesaal des Hotels wurde später nur noch jeder zweite Tisch eingedeckt. Foto: Hartwig Mähler

Der Hotelaufenthalt glich dann einer Quarantäne. Nur jeder zweite Tisch wurde zum Essen eingedeckt, am Pool musste jede zweite Liege frei bleiben. Nur auf dem Zimmer und dem Balkon konnte man sich frei bewegen, ohne auf Abstand achten zu müssen.

Mit dem letzten Flieger ging es am Freitag, 20. März schließlich zurück nach München. Von dort gab es keine Kontrollen auf dem Weg nach Niederroßla, keine Hinweise am Flughafen oder im Zug, was Hartig Mähler überraschte. Er tat dennoch das Richtige, meldete sich bei seinem Hausarzt, schilderte den Sachverhalt und begab sich nach Rücksprache in die freiwillige häusliche Quarantäne. Nur zum Spazieren oder Einkaufen gehe es an die frische Luft. Auch wenn keine Symptome feststellbar seien, man vielleicht nicht infiziert sei, werde so ein Beitrag dazu geleistet, die Geschwindigkeit zu verlangsamen, mit der sich das Coronavirus ausbreiten könne.

Hinterher ist man eben immer schlauer: Den ebenfalls lange geplanten Urlaub in Südtirol hat Hartig Mähler nun vorsorglich storniert.