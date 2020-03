In diesem Schuljahr wird es für Thüringer Schüler keine Klassenfahrten ins Ausland geben.

Erfurt. Auch wenn die Schule in Thüringen wieder beginnt, bleiben Klassenfahrten ins Ausland verboten. Das Bildungsministerium prüft, ob Fahrten ins Inland stattfinden können.

Vorerst keine Klassenfahrten ins Ausland

Auch wenn der Unterricht an Thüringens Schulen nach derzeitiger Planung nach Ostern wieder beginnen soll, werden viele Klassenfahrten ausfallen. „Aktuell ist es so, dass Klassenfahrten ins Ausland im laufenden Schulhalbjahr nicht mehr angetreten werden dürfen. Ob Klassenfahrten ins Inland in diesem Schuljahr noch stattfinden können, werden wir schnellstmöglich entscheiden und dabei mit Bedacht unter Berücksichtigung verschiedener Interessen handeln. Schließlich geht es um die Sicherheit und die Gesundheit unserer Kinder“, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage dieser Zeitung. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

An erster Stelle stehe dabei, schnellstmöglich Klarheit für die Eltern und Schüler zu schaffen und insbesondere Entscheidungen im Sinne der Familien und Lehrkräfte zu treffen. Dies gelte sowohl für finanzielle Fragen wie eventuelle Kostenerstattungen als auch für die Durchführung von Fahrten bis zum Ende des Schuljahres. Der Verband Mitteldeutscher Omnibusunternehmer hatte das Kultusministerium aufgefordert, endlich Klarheit zu Klassenfahrten ab dem 20. April herzustellen. „Wenn Schule stattfindet, können auch Klassenfahrten ohne Einschränkungen durchgeführt und für die Zukunft gebucht werden. Sollte das nicht der Fall sein, dann muss das Kultusministerium dazu eine Regelung finden und diese kommunizieren. Und zwar umgehend“, betonte Verbandsvorsitzender Mario König. „Die Omnibusunternehmer sind ein wichtiger und zuverlässiger Partner bei der Durchführung der Klassenfahrten. Natürlich habe ich auch Verständnis für ihre wirtschaftlichen Sorgen in Zeiten der Corona-Pandemie“, sagte Minister Holter. Grundsätzlich sei dies aber nicht Sache des Bildungsministeriums, sondern hier griffen die Soforthilfen für die Wirtschaft seitens des Bundes und des Landes. Es sei auf allen Ebenen angekommen, dass diesbezüglich weiterer Nachsteuerungsbedarf besteht.