Nun ist offiziell: auch in Bad Sulza wird in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Laut Auskunft aus dem Rathaus, hätten sich zuvor Verwaltung und Vertreter des Hauptausschusses in einer Diskussion darauf verständigt.

Knackpunkt sei die Vielzahl der zu treffenden Maßnahmen, um der Thüringer Verordnung zur Eindämmung der Pandemie zu entsprechen. Diese stünden in einem Missverhältnis zur kurzen Dauer des Adventsmarktes, der in der Kurstadt traditionsgemäß nur einen Tag währt. Für den Nachmittag und Abend einen Gitterzaun zu aufzustellen, einen Ein- und Ausgang festzulegen und noch Security einzustellen sei ein zu hoher Aufwand, heißt es. Dass dann trotzdem keine Kinder singen oder die Blechbläser spielen dürften dämpft die Erwartungen der Verantwortlichen – das Ausschankverbot von Alkohol zerstört diese dann vollends. Weihnachtsmarkt Bad Sulza könnte ab 2021 länger werden Offiziell will die Verwaltung am 1. Advent lediglich wieder einen Weihnachtsbaum auf dem Markt aufstellen und diesen illuminieren. Eigentlich war dieses Jahr so viel mehr geplant. So sollte dem Thüringer Weinbauverein Bad Sulza im Rahmen einer „Weinweihnacht“ ermöglicht werden, zusätzlich für Weihnachtsmarktstimmung zu sorgen. Dies war als ein Ausgleich für das corona-bedingt abgesagte Weinfest gedacht. „Von der Idee der Erweiterung bis zum Totalausfall“, sagt Rathauschef Dirk Schütze zerknirscht. Doch dann könne ja 2021 der Adventsmarkt als „Weinweihnacht“ auf Freitag und Sonntag um den Adventsmarkt ausgeweitet werden. Wenn der Zuspruch stimme, könne das neue Tradition werden. „Die Buden stehen ja sowieso schon da“, benennt Dirk Schütze ein Argument. Aktuell sei die Gesundheit aller aber erst einmal wichtiger.